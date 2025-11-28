Colapinto explica los daños que afectaron a los dos Alpine en la qualy sprint de Qatar

Alpine tuvo un difícil viernes en el Circuito Internacional de Lusail, ya que sus dos pilotos terminaron al fondo del clasificador en la clasificación que ordenó la parrilla de salida de la carrera sprint del sábado.

Pierre Gasly alcanzó un mejor tiempo personal de 1m22s112 en la SQ1 y Franco Colapinto giró en 1m22s364 para ubicarse 19° y 20° respectivamente en una frustrante sesión para los dos pilotos del equipo de Enstone.

El piloto argentino explicó que tanto él como Gasly se vieron afectados por daños en el suelo de sus coches, producto de salidas de pista que tuvieron los dos durante la única práctica libre del fin de semana que se disputó más temprano el viernes.

"No tuve gripe en toda la sesión, creo que es más el hecho de tener poca carga. Después del FP1, los dos rompimos mucho el piso porque iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas, los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos", dijo Colapinto a ESPN Argentina.

"Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más (nuevos), entonces son pisos otra vez con poca carga y creo que eso fue lo que más complicó. Con la goma dura en la FP1 no iba mal, pero después perdimos mucho ritmo".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Colapint señaló cómo la falta de agarre en el coche cuesta caro en un circuito como el de Qatar al momento de conducir un Fórmula 1.

"Hay que entender a la noche, pero creo que es lo que hay y es lo que tenemos. Tengo menos grip ahora que con la goma dura en las curvas rápidas y eso te saca confianza y no te da esa estabilidad en entrada que necesitas en un F1".

"Creo que fuimos lentos que en general, fuimos los dos muy lentos y muy lejos. Creo que en mi caso un poco más complicado porque es un poco más de grip puro del auto y de puntos de carga que no tengo, así que eso es lo más frustrante.

"Hay que enfocarse en mañana hacer lo mejor posible y nada, será lo que tenga que ser, pero bueno, está siendo un finde complicado para los dos, pero creo que el hecho de no sentir grip y no tener esa carga pura en curvas rápidas, entrada en las curvas lentas, eso es lo que más complica y lo que no te hace disfrutar manejar, porque es un auto que es complicado de llevar, inestable y no se siente rápido.

"Es una pena por el piso, creo que es un problema que tienen algunos equipos, nosotros un poco más obviamente, pero bueno, habrá que trabajar para mañana e intentar poner todo lo mejor que tengamos", concluyó.