El último back to back del campeonato de 2025 arrojó los primeros balances de la temporada, sobre todo para los pilotos que no tienen un título mundial que perseguir. Charles Leclerc espera terminar el año con una nota positiva, pero al analizar la temporada buscó un balance que incluya un puente hacia el campeonato del mundo que está por venir.

"Creo que este año hemos sacrificado parte de la temporada para centrarnos plenamente en 2026", explicó, "hay elementos que me dicen que estamos trabajando en la dirección correcta y de forma adecuada. Al mismo tiempo, creo que probablemente todo el mundo tiene hoy esta sensación; por lo tanto, tendremos que esperar al año que viene para tener la respuesta definitiva".

Leclerc figuraba entre los pilotos que no habían ocultado su decepción tras la primera prueba en simulador con el monoplaza de 2026. Las cosas han cambiado, el desarrollo del coche 'virtual' ha traído mejores sensaciones, y hoy las palabras son menos duras que a principios de verano.

"Me gusta el reto de tener que pensar de una manera diferente", dijo Charles, hablando de los cambios que traerá el reglamento de 2026. "Después de las primeras pruebas en el simulador nos hicimos muchas preguntas, pensando en cómo afrontar los problemas que tendremos con el coche del año que viene. Ha sido un proceso muy interesante, incluso como piloto ha sido muy útil porque se basa mucho en nuestras sensaciones y en las herramientas que necesitaremos para manejar diferentes tipos de situaciones."

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Kym Illman / Getty Images

"Creo que los duelos en la pista serán bastante críticos, realmente hay muchas cosas nuevas y todo ha requerido un proceso de reflexión muy interesante. En cuanto al placer de conducir, quiero esperar a salir a la pista con el coche de verdad, no puedo fiarme sólo de las sensaciones en el simulador. Pero seguro que durante la conducción habrá que pensar mucho más para gestionar la energía de la que dispondremos.

Del futuro al presente. Para Leclerc, las dos paradas impuestas en el Gran Premio del próximo domingo por la FIA y Pirelli no deberían suponer grandes cambios...

"Creo que el efecto de esta medida será una estrategia muy similar para todos, habrá menos espacio para los que quieran pensar en algo alternativo. Como piloto, y sabemos que todos los pilotos estamos un poco locos, quizás hubiéramos preferido tener la libertad de poder arriesgar un poco en el agarre de los neumáticos, pero también es verdad que la FIA está precisamente para eso, para intentar tomar aquellas medidas que sean necesarias para la seguridad de todos. Hay que tener en cuenta que pinchar un neumático en una pista como ésta puede ser peligroso, así que entiendo la decisión que se ha tomado".

Charles no está entre los que consideraron demasiado dura la medida tomada por los comisarios de turno en Las Vegas, que llevó a la exclusión de los dos McLaren de la clasificación del Gran Premio.

"Se necesitan reglas claras, y estas reglas deben respetarse. No creo que haya mucho que decir al respecto, es una regla muy delicada porque no creo que haya ningún equipo que quiera ser ilegal, pero al mismo tiempo todos sabemos que hay que estar al límite. En este escenario realmente hace falta muy poco para marcar la diferencia, un cambio en el viento o una pista bacheada en algunos lugares, pero sigo convencido de que necesitamos una regla clara y yo no la cambiaría."

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

Y sobre el tema del Circuito de la Franja, Leclerc confirmó que no estaba de acuerdo con las críticas que llegaron al final del fin de semana.

"No entro en el tema del tiempo de carrera, creo que para este tipo de decisiones necesitas una visión completa de la situación y no es algo que me interese. Pero en cuanto al agarre de la pista, puedo decir que hay algunos puntos bastante difíciles con margen de mejora, pero sin duda es una pista que me gusta. Habrá quien no tenga la misma opinión que yo, pero a mí me encanta esa pista, repito, algunas cosas se pueden mejorar, pero es una pista que me gusta mucho.