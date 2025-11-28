Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Crónica de clasificación
Fórmula 1 GP de Qatar

Piastri logra la pole sprint en Qatar y Colapinto es 20°

Oscar Piastri, con McLaren, obtuvo la pole position para la carrera sprint del GP de Qatar de F1 por 0s032 sobre George Russell, de Mercedes. Lando Norris fue tercero y Franco Colapinto finalizó 20°.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri parece haber recuperado la forma en el viernes del Gran Premio de Qatar, después de haber sufrido al volante del McLaren MCL39 durante los últimos fines de semana de la Fórmula 1.

El piloto australiano fue el más rápido en la única práctica libre y luego alcanzó la pole position para la carrera sprint del sábado al marcar un mejor tiempo de 1m20s055 en la SQ3.

La clasificación parecía que sería un 1-2 de McLaren, pero Russell logró meterse delante de Norris en el final al quedar a 32 milésimas de la pole, mientras que el líder del campeonato tuvo que conformarse con ser tercero, a 0s230 de su compañero al no poder mejorar en su vuelta final.

Fernando Alonso logró llevar su Aston Martin hasta el cuarto lugar, delante de un sorprendente Yuki Tsunoda, quien fue el mejor representante de Red Bull al terminar quinto.

Esto se debió a que Max Verstappen se mostró muy incómodo con el rendimiento de su RB21, en continuidad con lo visto en la práctica libre. El neerlandés perdió su primera vuelta rápida de la SQ3 al salirse de pista en la curva cuatro y luego marcó un tiempo de 1m20s528 para ubicarse sexto, a casi medio segundo de Piastri.

Las diez primeras posiciones las completaron Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Charles Leclerc y Alex Albon.

Isack Hadjar, quien más veces clasificó en el top 10 este año fuera de los pilotos de los cuatro equipos punteros de la parrilla, parecía que lo lograría nuevamente en la clasificación sprint de Qatar, pero el francés perdió su última vuelta por exceder los límites de la pista en la curva 8 y debió conformarse con la 11° posición.

Su colega novato Oliver Bearman, de Haas, lo acompañará en la sexta fila de salida el sábado, delante de los Sauber de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, y del otro Haas de Esteban Ocon.

Hamilton y los dos Alpine, eliminados en la SQ1

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Lance Stroll, de Aston Martin, arrancará desde la 16° posición luego de quedar afuera en la SQ1 por apenas 30 milésimas, quedando justo delante del Racing Bulls de Liam Lawson.

Lewis Hamilton, quien viene de clasificar último el pasado fin de semana en Las Vegas, volvió a tener problemas en clasificación y solo pudo ser 18° al volante de su Ferrari.

Los dos Alpine quedaron en las dos últimas posiciones, con Pierre Gasly por delante de Franco Colapinto, cuya mejor vuelta de 1m22s364 lo dejó a dos décimas y media de su compañero de equipo.

Los resultados completos de la clasificación sprint para el GP de Qatar:

SQ3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 6

1'20.055

   S 243.687
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.032

1'20.087

 0.032 S 243.590
3 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 6

+0.230

1'20.285

 0.198 S 242.989
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.395

1'20.450

 0.165 S 242.490
5 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 6

+0.464

1'20.519

 0.069 S 242.283
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.473

1'20.528

 0.009 S 242.256
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.477

1'20.532

 0.004 S 242.244
8 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 6

+0.487

1'20.542

 0.010 S 242.214
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.567

1'20.622

 0.080 S 241.973
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.733

1'20.788

 0.166 S 241.476
Ver los resultados completos  

SQ2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 5

1'20.956

   M 240.975
2 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 5

+0.049

1'21.005

 0.049 M 240.829
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.080

1'21.036

 0.031 M 240.737
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7

+0.180

1'21.136

 0.100 M 240.440
5 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 6

+0.196

1'21.152

 0.016 M 240.393
6 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 6

+0.216

1'21.172

 0.020 M 240.334
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.234

1'21.190

 0.018 M 240.280
8 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.256

1'21.212

 0.022 M 240.215
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.316

1'21.272

 0.060 M 240.038
10 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.420

1'21.376

 0.104 M 239.731
11 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 6

+0.477

1'21.433

 0.057 M 239.563
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 6

+0.538

1'21.494

 0.061 M 239.384
13 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 6

+0.611

1'21.567

 0.073 M 239.170
14 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 6

+0.675

1'21.631

 0.064 M 238.982
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 6

+0.710

1'21.666

 0.035 M 238.880
Ver los resultados completos  

SQ1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 8

1'21.172

   M 240.334
2 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.104

1'21.276

 0.104 M 240.026
3 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 7

+0.114

1'21.286

 0.010 M 239.997
4 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 8

+0.155

1'21.327

 0.041 M 239.876
5 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 7

+0.226

1'21.398

 0.071 M 239.666
6 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 8

+0.227

1'21.399

 0.001 M 239.663
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.260

1'21.432

 0.033 M 239.566
8 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 8

+0.266

1'21.438

 0.006 M 239.549
9 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 8

+0.286

1'21.458

 0.020 M 239.490
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 8

+0.354

1'21.526

 0.068 M 239.290
11 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.383

1'21.555

 0.029 M 239.205
12 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 7

+0.451

1'21.623

 0.068 M 239.006
13 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.464

1'21.636

 0.013 M 238.968
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 8

+0.549

1'21.721

 0.085 M 238.719
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 8

+0.601

1'21.773

 0.052 M 238.567
16 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 7

+0.635

1'21.807

 0.034 M 238.468
17 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda 6

+0.679

1'21.851

 0.044 M 238.340
18 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 8

+0.871

1'22.043

 0.192 M 237.782
19 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 8

+0.940

1'22.112

 0.069 M 237.582
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 8

+1.192

1'22.364

 0.252 M 236.855
Ver los resultados completos  
Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Verstappen dejará la F1 “si las nuevas reglas de 2026 no son divertidas”
Artículo siguiente La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1

Comentarios destacados
Federico Faturos
Más de
Federico Faturos
Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen

Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen
Colapinto explica los daños que afectaron a los dos Alpine en la qualy sprint de Qatar

Colapinto explica los daños que afectaron a los dos Alpine en la qualy sprint de Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Colapinto explica los daños que afectaron a los dos Alpine en la qualy sprint de Qatar
La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1

La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1

Últimas noticias

Leclerc: "Podríamos haber estado entre los 5 primeros, pero somos muy lentos"

Leclerc: "Podríamos haber estado entre los 5 primeros, pero somos muy lentos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc: "Podríamos haber estado entre los 5 primeros, pero somos muy lentos"
Hamilton se queda sin palabras tras clasificarse 18 para la sprint

Hamilton se queda sin palabras tras clasificarse 18 para la sprint

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Hamilton se queda sin palabras tras clasificarse 18 para la sprint
Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen

Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen
Detenido el expiloto de F1 Adrian Sutil por presunto fraude grave

Detenido el expiloto de F1 Adrian Sutil por presunto fraude grave

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Detenido el expiloto de F1 Adrian Sutil por presunto fraude grave

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros