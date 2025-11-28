Piastri logra la pole sprint en Qatar y Colapinto es 20°
Oscar Piastri, con McLaren, obtuvo la pole position para la carrera sprint del GP de Qatar de F1 por 0s032 sobre George Russell, de Mercedes. Lando Norris fue tercero y Franco Colapinto finalizó 20°.
Oscar Piastri parece haber recuperado la forma en el viernes del Gran Premio de Qatar, después de haber sufrido al volante del McLaren MCL39 durante los últimos fines de semana de la Fórmula 1.
El piloto australiano fue el más rápido en la única práctica libre y luego alcanzó la pole position para la carrera sprint del sábado al marcar un mejor tiempo de 1m20s055 en la SQ3.
La clasificación parecía que sería un 1-2 de McLaren, pero Russell logró meterse delante de Norris en el final al quedar a 32 milésimas de la pole, mientras que el líder del campeonato tuvo que conformarse con ser tercero, a 0s230 de su compañero al no poder mejorar en su vuelta final.
Fernando Alonso logró llevar su Aston Martin hasta el cuarto lugar, delante de un sorprendente Yuki Tsunoda, quien fue el mejor representante de Red Bull al terminar quinto.
Esto se debió a que Max Verstappen se mostró muy incómodo con el rendimiento de su RB21, en continuidad con lo visto en la práctica libre. El neerlandés perdió su primera vuelta rápida de la SQ3 al salirse de pista en la curva cuatro y luego marcó un tiempo de 1m20s528 para ubicarse sexto, a casi medio segundo de Piastri.
Las diez primeras posiciones las completaron Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Charles Leclerc y Alex Albon.
Isack Hadjar, quien más veces clasificó en el top 10 este año fuera de los pilotos de los cuatro equipos punteros de la parrilla, parecía que lo lograría nuevamente en la clasificación sprint de Qatar, pero el francés perdió su última vuelta por exceder los límites de la pista en la curva 8 y debió conformarse con la 11° posición.
Su colega novato Oliver Bearman, de Haas, lo acompañará en la sexta fila de salida el sábado, delante de los Sauber de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, y del otro Haas de Esteban Ocon.
Hamilton y los dos Alpine, eliminados en la SQ1
Lance Stroll, de Aston Martin, arrancará desde la 16° posición luego de quedar afuera en la SQ1 por apenas 30 milésimas, quedando justo delante del Racing Bulls de Liam Lawson.
Lewis Hamilton, quien viene de clasificar último el pasado fin de semana en Las Vegas, volvió a tener problemas en clasificación y solo pudo ser 18° al volante de su Ferrari.
Los dos Alpine quedaron en las dos últimas posiciones, con Pierre Gasly por delante de Franco Colapinto, cuya mejor vuelta de 1m22s364 lo dejó a dos décimas y media de su compañero de equipo.
Los resultados completos de la clasificación sprint para el GP de Qatar:
SQ3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
1'20.055
|S
|243.687
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.032
1'20.087
|0.032
|S
|243.590
|3
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.230
1'20.285
|0.198
|S
|242.989
|4
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|6
|
+0.395
1'20.450
|0.165
|S
|242.490
|5
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.464
1'20.519
|0.069
|S
|242.283
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.473
1'20.528
|0.009
|S
|242.256
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.477
1'20.532
|0.004
|S
|242.244
|8
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|6
|
+0.487
1'20.542
|0.010
|S
|242.214
|9
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.567
1'20.622
|0.080
|S
|241.973
|10
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+0.733
1'20.788
|0.166
|S
|241.476
SQ2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|5
|
1'20.956
|M
|240.975
|2
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|5
|
+0.049
1'21.005
|0.049
|M
|240.829
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.080
1'21.036
|0.031
|M
|240.737
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|7
|
+0.180
1'21.136
|0.100
|M
|240.440
|5
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.196
1'21.152
|0.016
|M
|240.393
|6
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|6
|
+0.216
1'21.172
|0.020
|M
|240.334
|7
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.234
1'21.190
|0.018
|M
|240.280
|8
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+0.256
1'21.212
|0.022
|M
|240.215
|9
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|6
|
+0.316
1'21.272
|0.060
|M
|240.038
|10
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.420
1'21.376
|0.104
|M
|239.731
|11
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|6
|
+0.477
1'21.433
|0.057
|M
|239.563
|12
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.538
1'21.494
|0.061
|M
|239.384
|13
|G. Bortoleto Sauber F1 Team
|5
|Sauber
|Ferrari
|6
|
+0.611
1'21.567
|0.073
|M
|239.170
|14
|N. Hulkenberg Sauber F1 Team
|27
|Sauber
|Ferrari
|6
|
+0.675
1'21.631
|0.064
|M
|238.982
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.710
1'21.666
|0.035
|M
|238.880
SQ1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
1'21.172
|M
|240.334
|2
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|6
|
+0.104
1'21.276
|0.104
|M
|240.026
|3
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|7
|
+0.114
1'21.286
|0.010
|M
|239.997
|4
|N. Hulkenberg Sauber F1 Team
|27
|Sauber
|Ferrari
|8
|
+0.155
1'21.327
|0.041
|M
|239.876
|5
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|7
|
+0.226
1'21.398
|0.071
|M
|239.666
|6
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|8
|
+0.227
1'21.399
|0.001
|M
|239.663
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.260
1'21.432
|0.033
|M
|239.566
|8
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|8
|
+0.266
1'21.438
|0.006
|M
|239.549
|9
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+0.286
1'21.458
|0.020
|M
|239.490
|10
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|8
|
+0.354
1'21.526
|0.068
|M
|239.290
|11
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.383
1'21.555
|0.029
|M
|239.205
|12
|G. Bortoleto Sauber F1 Team
|5
|Sauber
|Ferrari
|7
|
+0.451
1'21.623
|0.068
|M
|239.006
|13
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+0.464
1'21.636
|0.013
|M
|238.968
|14
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|8
|
+0.549
1'21.721
|0.085
|M
|238.719
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|8
|
+0.601
1'21.773
|0.052
|M
|238.567
|16
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|7
|
+0.635
1'21.807
|0.034
|M
|238.468
|17
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Honda
|6
|
+0.679
1'21.851
|0.044
|M
|238.340
|18
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+0.871
1'22.043
|0.192
|M
|237.782
|19
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|8
|
+0.940
1'22.112
|0.069
|M
|237.582
|20
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Renault
|8
|
+1.192
1'22.364
|0.252
|M
|236.855
