Oscar Piastri arrancó de buena manera la actividad en el Circuito Internaional de Lusail al liderar la única sesión de entrenamientos libres en el fin de semana del Gran Premio de Qatar, donde llegó a 24 puntos de su compañero y líder del campeonato, Lando Norris, e igualado con Max Verstappen.

El piloto australiano marcó una mejor vuelta de 1m20s924 cuando llegó el momento de los simulacros de clasificación en la parte final de la sesión, mientras que Norris se quedó a 58 milésimas, con Verstappen en el sexto lugar a casi seis décimas tras mostrarse disconforme con el comportamiento de su Red Bull.

Metidos entre los protagonistas de la pelea por el campeonato, Fernando Alonso fue tercero para Aston Martin, delante del Williams de Carlos Sainz y el Racing Bulls de Isack Hadjar.

Franco Colapinto terminó a menos de una décima de Pierre Gasly durante su trabajo con los neumáticos duros, preo tuvo una pequeña salida de pista en su vuelta rápida con la goma blanda y finalizó 20° en la práctica, donde lugares por detrás del francés.

Así se desarrolló la FP1 del Gran Premio de Qatar:

La única práctica libre del fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail arrancó con 26 grados de temperatura ambiente y 33 grados sobre el asfalto, condiciones muy diferentes a las vividas por la Fórmula 1 hace una semana en Las Vegas, pese a pasar de un desierto a otro.

Al tratarse de los únicos 60 minutos de entrenamientos, rápidamente todos los pilotos se apuraron a salir a la pista y lo hicieron con neumáticos duros, que en esta ocasión son el compuesto C1 de la gama de Pirelli.

Cumplidos los diez minutos iniciales, Verstappen marcaba el camino con un tiempo de 1m23s343, seguido por Sainz a solamente 50 milésimas, mientras que Piastri, Russell y Hamilton completaban los cinco primeros puestos.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Colapinto arrancó con un tiempo de 1m27s372 antes de mejorar a 1m25s699 y a 1m24s726, lo que lo dejaba momentáneamente 16°, a solamente una décima y tres puestos por detrás de su compañero Gasly.

La pista fue mejorando con el correr de los minutos y fue Russell quien se colocó al frente con un tiempo de 1m22s165 cuando la mayoría terminó su stint inicial, dos décimas por delante de Verstappen.

Norris, quien llega a este fin de semana con la posibilidad de ser campeón del mundo si consigue superar a Verstappen y a Piastri por al menos dos puntos, tuvo un comienzo irregular que lo dejó en las últimas posiciones y a un segundo y medio de la punta, lo que lo llevó a preguntar por radio a su equipo dónde iba a encontrar una mejora semejante.

El británico luego bajó a 1m22s909 en su segunda salida con duros usados, pero eso solo lo dejaba 11°, antes de mejorar a 1m22s544 para colocarse cuarto, a casi cuatro décimas de la referencia marcada por Russell al entrar en la segunda mitad de la práctica.

Antes de cambiar el foco al ritmo de carrera, Colapinto cerró un stint de 11 vueltas con gomas duras con un mejor tiempo de 1m23s529, lo cual lo tenía 18° en el orden, delante de los dos Haas y a 61 milésimas de Gasly.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Isack Hadjar fue de los primeros en cambiar a los neumáticos blandos al entrar en los 15 minutos finales y los aprovechó para liderar el clasificador con un tiempo de 1m21s819, con lo cual ya bajó el mejor registro de la FP1 del año pasado en Qatar (1m21s953).

Norris tomó la delantera con una vuelta de 1m20s982, seguido por Piastri a 0s369 en un 1-2 para McLaren, aunque el australiano luego mejoró a 1m20s924 para relegar a su compañero al segundo lugar por 58 milésimas, lo que sería el resultaod definitivo de la sesión.

La tercera posición quedó en manos de Alonso, a 0s386 de la cima, mientras que Sainz y Hadjar completaron las cinco primeras posiciones.

Verstappen se quejó del comportamiento de su RB21 a lo largo de la práctica y finalmente fue sexto con un mejor tiempo de 1m21s504, a casi seis décimas de lo realizado por los McLaren.

Las diez primeras posiciones las completaron Albon, Leclerc, Stroll y Antonelli.

Colapinto perdió su primera vuelta rápida con los blandos luego de salirse de pista en la curva 13 en lo que el argentino calificó en la radiocomunicación con su equipo como un movimiento "extraño" del coche, y luego no pudo bajar su marca anterior, lo cual lo dejó en la 20° y última posición, dos puestos por detrás de Gasly.