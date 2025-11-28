Cuando Motorsport.com le preguntó, después del Gran Premio de Las Vegas, si había conseguido sacar alguna satisfacción de su remontada tras avanzar desde el último lugar hasta los puntos, su respuesta fue "cero".

El resto de sus declaraciones fueron difíciles de distinguir en el ruidoso paddock de Las Vegas, ya que cuanto más avanza su primera temporada en Ferrari y más reveses enfrenta, más silenciosas parecen volverse sus respuestas. Después de tocar un nuevo fondo el viernes por la noche en la clasificación en Las Vegas, prácticamente mascullaba por lo bajo tanto esa noche como al día siguiente después de la carrera.

Alguno podría decir que Hamilton simplemente siguió los pedidos del presidente de Ferrari, John Elkann, que reclamaba pilotos que hablen menos, pero está claro que para un hombre que ganó 105 grandes premios y consiguió 202 podios, su primera temporada sin podios —y la primera con su equipo favorito de la infancia, Ferrari— no ha sido divertida. Ha sido un desastre total.

Hubo un sentimiento generalizado de que, tras tener dificultades con los coches de la era actual de Mercedes, el manejo del Ferrari le sentaría mejor, pero en algún punto de la campaña 2025 eso resultó ser un espejismo. Cuanto antes termine esta era de efecto suelo, mejor. Eso aplica a la mayoría de los pilotos, pero especialmente a Hamilton, que dijo en Qatar: "Estamos ansiosos por dejar atrás estos coches, sin duda".

El atractivo de un gran reinicio en 2026 fue siempre la razón por la cual Hamilton se unió a Ferrari: la posibilidad de recuperar su impulso con autos y unidades de potencia completamente nuevos. Por eso tenía poco sentido tomar al pie de la letra sus comentarios posteriores a Las Vegas sobre no tener ganas de que llegue 2026.

Preguntale a cualquiera en el paddock —mecánicos, pilotos, periodistas— si hoy están entusiasmados con 2026. La respuesta será un "no" rotundo. Si hay algo que esperar tras el actual triple final de temporada, es recordar cómo son sus casas, parejas, amigos y mascotas. La idea de que la pretemporada empiece en poco más de ocho semanas, y con las presentaciones de los coches mucho antes, provoca un profundo suspiro en la mayoría de los que viven en el paddock.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

"Me sorprendería que los demás pilotos estuvieran entusiasmados con el año que viene al final de una temporada, porque normalmente no tenés mucha energía al final", dijo Hamilton. "Estoy deseando pasar tiempo con la familia y esas cosas.

"Mirá, eso fue en el calor de la frustración [sobre sus comentarios de 2026]. A menudo hay mucha frustración al final de las carreras, especialmente cuando no han ido bien. Así que no, estoy entusiasmado por ver qué construye el equipo el año que viene y por seguir avanzando junto a ellos".

Eso no cambia el hecho de que 2025 ha sido una desilusión para Hamilton, y aunque no fue el único piloto que tuvo dificultades para adaptarse a un equipo y un entorno nuevos, la adaptación le ha llevado mucho más de lo anticipado.

El hombre al que reemplazó —Carlos Sainz— también necesitó tiempo para acomodarse, pero luego igualó a su compañero en ritmo y consiguió un podio con Williams, algo que Hamilton no ha llegado realmente a insinuar que pueda lograr, incluso si se ha acercado más al siempre veloz en clasificación Charles Leclerc en la segunda mitad del año.

Pero Hamilton insiste en que no le preocupa lo difícil que ha sido igualar a Leclerc, quien está arraigado en Maranello desde 2019.

"No me preocupa, no. Me he estado concentrando en mi lado durante este tiempo", dijo Hamilton. "Obviamente, Charles ha hecho un gran trabajo. Lleva siete años aquí, tiene un equipo a su alrededor con el que ha trabajado durante muchos años, así que es una máquina bien aceitada.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"En mi caso, es un grupo de gente nuevo. Para mí es un entorno nuevo al que todavía me estoy acostumbrando. Luego tuve otro miembro nuevo del equipo a mitad de año, así que estamos trabajando tan duro como podemos, pero conseguir que eso funcione tan bien como para alguien que lleva años con lo mismo no se logra así como así. Lleva tiempo.

"Tenemos mucho trabajo por hacer durante el invierno, analizaremos la temporada y hay muchas mejoras que necesitamos hacer colectivamente. Nadie en el equipo vive bajo la ilusión de que no tendremos que hacer nuestra parte, y creo que podemos hacerlo. Así que espero que implementemos y hagamos esos cambios junto con un paquete mejor para el año que viene".

Hamilton dijo que el apoyo de los apasionados tifosi lo ha mantenido en pie este año, incluso si ha sido difícil aceptar no poder recompensar a la afición de Ferrari con resultados acordes a su fervor.

"La pasión es lo más especial de la marca y de la gente que trabaja en ella —los tifosi, cuando viajamos por el mundo, el increíble apoyo que recibimos—", reflexionó Hamilton sobre la principal fuente de luz de 2025.

"Creo que eso lo hace aún más difícil cuando tenemos fines de semana complicados, porque se puede ver lo apasionado, lo dedicado y lo duro que trabaja cada persona en la fábrica, y los resultados no lo reflejan ni los recompensan".

Hamilton empieza ahora a enfrentar cada vez más llamados a retirarse desde ciertos sectores. Pero cuando se le preguntó si se arrepiente del acuerdo con Ferrari, que se dice que es por tres años, Hamilton rechazó tajantemente esa idea. Rendirse no es una opción: "No me arrepiento de la decisión que tomé al unirme al equipo. Sé que lleva tiempo construir y crecer dentro de una organización, y eso es lo que esperaba".

Pero en cuanto a 2025, su final no puede llegar lo suficientemente rápido. Si alguna vez Hamilton necesitó recargar baterías, es ahora, tras lo que él mismo reconoce como su peor temporada.