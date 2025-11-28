En 2024, el Gran Premio de Qatar, como este año, era la penúltima prueba del calendario de F1. Esteban Ocon se preparaba entonces para vivir sus últimos días como piloto de Alpine, ya que su salida había sido anunciada en junio, antes de que su futura llegada a Haas se hiciera oficial en julio.

Pero, aunque nada hacía suponer lo que acabaría ocurriendo, la cita qatarí resultó ser la última de Ocon para la estructura de Enstone. La misma mañana de la carrera principal en Losail, en un contexto extraño, Flavio Briatore lo convocó y le planteó un simple dilema a su futuro expiloto: disputar el Gran Premio de Abu Dhabi y no ser liberado para los entrenamientos de postemporada con Haas, o bien dejarle el sitio a Jack Doohan y recibir la autorización para rodar con su futuro equipo durante el test.

Aunque todo estaba preparado para que el francés se despidiera en Abu Dhabi de un equipo al que le ha dado hasta hoy su única victoria en la Fórmula 1, tuvo que resignarse a abandonar ese plan, sin querer empezar con desventaja en sus primeros pasos con su nueva escudería.

Un año después de aquel episodio, y tras un fin de semana globalmente difícil en lo deportivo —Ocon terminó 14º en la carrera sprint y abandonó en la primera curva de la carrera principal tras un choque—, el francés no guarda un recuerdo especialmente imborrable y prefiere, en un primer momento, esquivar el asunto: "La situación es muy diferente esta temporada, eso es seguro. Dejemos de lado el año pasado y empecemos de cero; me parece que es un circuito muy bonito", dijo ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Esteban Ocon, Alpine Photo by: Ferrari

"En 2023 sumé muchos puntos [seis] durante la carrera, el rendimiento fue bueno. Fue un fin de semana muy similar y ahora es más o menos lo mismo debido a la limitación en el número de vueltas [por juego de neumáticos impuesta por Pirelli y la F1]. Creo que eran 18 [vueltas máximas] en 2023 y son 25 hoy, así que basamos la mayor parte de nuestros datos en 2023. En ese sentido, está bien no mirar demasiado el gráfico de 2024. Es un circuito que disfruto y estoy deseando correr aquí."

Invitado nuevamente a hablar del pasado, a través de cómo ha cambiado su vida en los últimos 12 meses y lo que siente ahora dentro de su nueva estructura, Ocon respondió: "Creo que es muy diferente, eso es seguro. No considero que el año pasado fuera el mejor ejemplo de toda mi carrera. Hubo un muy buen momento en Brasil, pero nada más. La vida no era tan agradable como lo es hoy."

"Aprendemos y progresamos con cada situación. Miro lo que hay que hacer este año y me centro en cada carrera para ver qué podemos lograr. No todo ha sido perfecto ni fácil este año. Ha habido muchas cosas que no nos han dejado satisfechos. Todavía hay un signo de interrogación, pero estamos trabajando juntos en ello. Es algo muy positivo que podamos hacerlo y ser honestos al respecto".