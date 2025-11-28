No habrá cambios inmediatos en el documento de directrices de pilotaje para las dos últimas rondas del campeonato, confirmó el organismo rector en su comunicado. La lista de recomendaciones para los comisarios de la FIA se mantendrá como está por ahora.

La esperada reunión tuvo lugar en el circuito de Losail el jueves por la noche antes del Gran Premio de Qatar. Como se esperaba, la discusión se centró en las directrices de pilotaje, que generaron mucho debate esta temporada, especialmente después de varias decisiones controvertidas.

Las directrices de pilotaje se introdujeron en 2022 con el objetivo de lograr una mayor coherencia en el trabajo de los comisarios. A principios de este año, se hicieron públicas para mejorar la transparencia y ayudar a los aficionados a entender mejor los principios detrás de las decisiones de los comisarios.

Sin embargo, los pilotos han criticado a menudo el documento y su aplicación. Aunque las directrices no son reglas sino puntos de referencia para los comisarios, muchos sienten que en la práctica las decisiones se toman estrictamente según las definiciones escritas en lugar de la física real de las carreras y sus particularidades, lo que conduce a resultados que consideran no se ajustan al incidente.

"Hoy realmente nos estamos ciñendo al libro", dijo Charles Leclerc, de Ferrari, antes de la reunión. "Y eso hace que sea difícil tener sentido común a veces en situaciones específicas".

¿Qué incidentes se discutieron?

El comunicado de la FIA no entró en muchos detalles, pero ofreció un vistazo de lo que se revisó durante lo que describió como una discusión "sincera, abierta y colegiada". Se abordaron cinco incidentes de esta temporada, siendo el más reciente el choque en Interlagos entre Andrea Kimi Antonelli, Oscar Piastri y Leclerc. La penalización de 10 segundos para Piastri, impuesta durante la carrera, fue vista ampliamente por los pilotos como injustificada, aunque los comisarios especificaron que se alineaba con las directrices.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

También se discutieron otros dos incidentes que terminaron en accidentes. Uno fue el choque entre Carlos Sainz y Liam Lawson en Zandvoort, por el cual Sainz recibió una penalización de 10 segundos que Williams luego logró revertir mediante una protesta. El otro fue la colisión en Monza entre Oliver Bearman y Sainz, por la cual Bearman fue penalizado.

Ambos incidentes pusieron de manifiesto la preocupación de que aplicar las directrices de forma demasiado rígida puede llevar a decisiones que los pilotos consideran incorrectas, ya que gran parte del documento se centra en la posición del coche en la entrada de la curva con respecto a un competidor. Una crítica importante es que las directrices efectivamente incitan a los pilotos a "correr hasta el vértice" solo para estar del lado correcto de la redacción de las normas.

Otros dos casos estuvieron relacionados con los límites de pista. El grupo revisó el incidente entre Leclerc y Max Verstappen en México relativo a "salirse de la pista y obtener una ventaja duradera", y el incidente de Austin entre Lando Norris y Leclerc, discutiendo si salirse de la pista durante un intento de adelantamiento debe considerarse una infracción.

¿Cuáles fueron las conclusiones?

Todavía no existe un plan claro sobre cómo podrían modificarse las directrices. La FIA subrayó que "los datos de las últimas tres temporadas" muestran que las directrices "han contribuido a una mayor coherencia" en el trabajo de los comisarios, respaldado por análisis detallados de los equipos. También señaló que la versión actual del documento "ha sido revisada y acordada con la GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios)", destacando que los propios pilotos participaron en el proceso de desarrollar el documento que ahora suelen criticar.

La FIA enumeró cuatro conclusiones principales. Una fue una "clara preferencia" por que los comisarios retrasen ciertas decisiones, cuando no todos los elementos relevantes están disponibles, hasta después de la carrera, lo que les permitiría escuchar a los pilotos. Este fue un punto planteado por Sainz tras Zandvoort.

Otra conclusión fue una opinión compartida de que las directrices no pueden cubrir todos los escenarios, subrayando la importancia de contar con un piloto-comisario experimentado en cada panel. A pesar de que varios pilotos pidieron comisarios permanentes, la FIA no hizo referencia a si esto se discutió.

Si bien el presidente de la FIA y la GPDA han mostrado en el pasado un acuerdo general sobre la idea de tener comisarios permanentes y profesionales, discrepan en la cuestión de quién debería pagar por ellos.

Los otros dos puntos se refirieron a un mayor énfasis en respetar las banderas amarillas y a discusiones sobre medidas adicionales para mejorar la seguridad, así como a una revisión de los procedimientos de banderas azules, incluidas posibles adiciones para aclarar el comportamiento esperado de los rezagados.

Sigue sin estar claro si habrá más cambios en las directrices después del final de la temporada 2025.