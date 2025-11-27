Hamilton no se arrepiente de ir a Ferrari y retracta sus comentarios sobre 2026

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, afirma que no tiene "remordimientos" por haberse unido a Ferrari, a pesar de que su temporada tocó un nuevo fondo en Las Vegas, y se retracta de los comentarios en los que decía que no "espera con ansias" 2026.

Hamilton clasificó en último lugar en una Q1 lluviosa en el Gran Premio de Las Vegas del último fin de semana, algo que no le había sucedido antes, y tras escalar hasta un modesto 10º puesto en la carrera dijo sentirse "terrible", agregando que ha sido "la peor temporada de todas y, por más que lo intente, sigue empeorando".

También había dicho que no "espera con ansias" 2026, cuando la Fórmula 1 cambiará de los actuales coches de efecto suelo, con los que Hamilton no se ha sentido cómodo, a un reglamento completamente nuevo.

Sin embargo, al hablar antes del Gran Premio de Qatar de este fin de semana, Hamilton se retractó de los comentarios que hizo en un momento de frustración.

"Me sorprendería que los otros pilotos estén emocionados por el próximo año al final de una temporada, porque normalmente no se tiene mucha energía al final de una temporada", dijo. "Estoy deseando pasar tiempo con la familia y esas cosas.

"Miren, eso fue solo en un momento de frustración. A menudo hay mucha frustración al final de las carreras, especialmente cuando no han salido bien. Así que no, estoy emocionado de ver lo que el equipo construye el próximo año y de seguir creciendo junto a ellos".

Hamilton, que aún no ha logrado un podio en un gran premio con su nuevo equipo, añadió: "Me he sentido cómodo en el equipo, hay una pasión increíble dentro del grupo y hay un buen enfoque para el próximo año".

Consultado sobre si se arrepiente de haber dejado Mercedes por Ferrari y firmado un contrato a largo plazo en Maranello, el piloto de 40 años respondió: "No me arrepiento de la decisión que tomé al unirme al equipo. Sé que lleva tiempo construir y crecer dentro de una organización, y eso lo esperaba".