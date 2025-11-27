Alonso ve "lógico" que Adrian Newey sea el jefe de equipo de Aston Martin F1

Fernando Alonso considera que que Adrian Newey se convierta en el jefe del equipo Aston Martin en 2026 es un paso lógico para la escudería de Silverstone.

Aston Martin confirmó una reestructuración el miércoles, en la cual Newey pasará de ser responsable de la gestión como socio técnico a jefe del equipo, mientras que el actual Andy Cowell se convertirá en director de estrategia.

Esto llega después de una temporada decepcionante para la escudería británica, que es octava en el campeonato y está muy lejos del nivel alcanzado en 2023, cuando logró seis podios en los primeros ocho grandes premios.

Los resultados no han estado a la altura de lo que esperaba el ambicioso propietario Lawrence Stroll, que ha invertido significativamente desde que tomó el control en 2018, cuando el equipo se llamaba Force India.

Uno de sus movimientos más importantes fue contratar a Newey, que comenzó a trabajar a comienzos de este año, y el legendario ingeniero ha estado enfocado intensamente en el cambio reglamentario de 2026, con la idea inicial de que su foco principal sería simplemente diseñar el coche.

Entonces, cuando a Alonso le preguntaron antes del Gran Premio de Qatar de este fin de semana si alguna vez imaginó a Newey haciendo esa transición, el piloto de Aston Martin respondió: "No realmente. Estábamos discutiendo más cosas técnicas sobre el coche que cualquier otra cosa o sueños futuros, pero sí, es una buena noticia.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

"Él, de todos modos, estaba gestionando de cierta manera el desarrollo técnico del coche, pero también el del equipo, las personas que se necesitaban, y ocupándose de qué áreas necesitamos reforzar como equipo y qué otras áreas eran menos importantes.

"Así que, de alguna manera, internamente ya hacía mucha gestión y Andy también hacía mucha gestión en el lado del motor y de la integración del motor con el chasis. Quizás era un paso lógico y normal hacia 2026".

El movimiento llega apenas un año después del inicio de la etapa de Cowell, quien encabezó previamente el departamento de unidades de potencia de Mercedes y fue crucial en su dominio entre 2014 y 2021.

Alonso cree, por lo tanto, que esto coloca a Aston Martin en una buena posición para la nueva era de reglas, en la que se convertirá en un equipo oficial de Honda, poniendo fin así a su etapa como cliente de Mercedes.

"Probablemente tengamos a las dos mejores personas", añadió el español. "Una encargada del chasis y del equipo, y otra de la integración del motor y también del equipo.

"Y tenemos un líder muy fuerte con Lawrence, con la determinación que tiene Lawrence y el compromiso que ha mostrado durante muchos, muchos años.

Lawrence Stroll, Owner of Aston Martin F1 Team Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Así que entre los tres, creo que estamos en buenas manos. Avancemos hacia 2026 con un coche, ojalá, mejor".

Es esa experiencia la que Alonso considera perfecta para guiar a Aston dada la expansión de su plantilla, ya que recientemente abrió nuevas instalaciones al otro lado del circuito de Silverstone.

"Creo que con Adrian solo hay un estilo, que es rendimiento", dijo Alonso, cuando le preguntaron por su estilo de liderazgo. "No hay otra palabra. Solo existe la búsqueda ilimitada del rendimiento y la perfección. Gran competidor, gran líder.

"Así que creo que todo el equipo, no es que no estemos ya enfocados en el rendimiento ahora, pero creo que con Adrian será aún más extremo. Si podemos adoptar ese enfoque para todos... No podemos olvidar que este equipo sigue siendo muy nuevo y que ahora el equipo ha crecido tan rápido en los últimos dos o tres años.

"Así que muchos de nuestros empleados son nuevos en el deporte, son jóvenes con energía, que necesitan la guía de Adrian o de estos grandes líderes que tenemos, para enseñarles cuál es el camino para tener éxito en la Fórmula 1.

"Tenemos a los dos individuos más exitosos de la historia del deporte, Andy Cowell y Adrian Newey."