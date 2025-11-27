La FIA responde a la queja de dolores de espalda de Max Verstappen

Con un nuevo reglamento en camino, a los pilotos solo les quedan dos fines de semana de carrera con la generación actual de coches de F1. Max Verstappen —junto con Fernando Alonso y George Russell— dijo en Las Vegas que no extrañará a las máquinas actuales.

Esto se debe en parte a que los coches con efecto suelo son pesados, grandes y poco dispuestos a fluir en las curvas lentas. Pero, sobre todo, es un factor de incomodidad física.

Para maximizar la presión negativa en el piso, la altura tiene que ser extremadamente baja y los coches deben usarse con configuraciones muy rígidas. Ambos aspectos hacen que los coches sean físicamente exigentes para los pilotos, incluso después de que se resolvieran los problemas iniciales de porpoising.

FIA reconoce que el problema "no se había anticipado"

Alonso dijo que "no extrañará esta generación de coches" y Verstappen coincidió con esa visión al hablar con los medios neerlandeses en Las Vegas.

"No ha sido nada cómodo en todos estos años: toda mi espalda se está desarmando y mis pies siempre duelen", dijo Verstappen.

"Físicamente, no ha sido lo mejor. Cuando te haces estudios, no se ven bien. Por otro lado, si miras el motocross, no tenemos nada de qué quejarnos. Pero si sabes lo que era o lo que podría ser, prefiero lo que teníamos en 2015-2016."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Esto plantea la pregunta de si la FIA pudo haber subestimado la carga física que generan los coches actuales y si incluso se ha ido demasiado lejos en ciertos momentos.

"Creo que el problema principal al que te refieres es el hecho de que los coches han estado funcionando muy bajos y muy rígidos", dijo el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, cuando Motorsport.com le preguntó sobre los comentarios de Verstappen.

"Eso fue algo que, en general, no se había anticipado al generar estos coches actuales."

La FIA espera menos problemas físicos en 2026

Según Tombazis, la buena noticia es que el año que viene eso ya no debería ser un problema.

"La dirección natural de la aerodinámica para el próximo año todavía favorece a los coches que van bajos más que a los que van altos, pero no en la misma medida. La pendiente de la aerodinámica en función de la altura se reduce, lo que significa que el punto óptimo estará un poco más arriba, y creemos que los coches funcionarán un poco más blandos en general para tener agarre mecánico."

Dicho esto, la FIA no quiere hacer predicciones demasiado audaces. El problema del porpoising, después de todo, también fue inesperado, lo que significa que la federación no puede descartar completamente efectos secundarios no deseados de antemano.

Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Claramente, eso es lo que estamos especulando", añadió Tombazis. "Nosotros no estamos ahí determinando las condiciones de los coches, pero todas las indicaciones que tenemos apuntan a que va a ser un poco mejor en ese aspecto. Pero lo sabremos con certeza cuando veamos los coches en pista."

Los equipos aprenden de problemas como el porpoising

El subdirector técnico de Mercedes, Simone Resta, señaló que los equipos ahora tienen la capacidad de resolver problemas inesperados muy rápido, como lo hicieron cuando el porpoising se manifestó al inicio de las pruebas de la temporada 2022.

"También es justo decir que, como en cada cambio de reglamento, este problema fue más claro y más fuerte al inicio de este ciclo", dijo.

"Así que en 2022 hubo muchos problemas de porpoising y pilotos quejándose de eso.

"Y luego, como en cada ciclo, mes a mes, año tras año, los equipos entienden la dinámica, entienden cómo lidiar con ella, y el problema prácticamente desaparece hacia el final del ciclo.

"Así que en cada ciclo habrá muchas cosas nuevas que aprender. Va a ser muy emocionante y los equipos se tomarán el tiempo para resolver esos problemas."