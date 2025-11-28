Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Qatar

La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1

Esta es la parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1 que se disputa en el Circuito Internacional de Lusail con la participación de Franco Colapinto.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Piastri y Norris tras la qualy sprint de Qatar

Piastri y Norris tras la qualy sprint de Qatar

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri obtuvo su cuarta pole position en una clasificación sprint el viernes en Qatar al liderar la SQ3 con un tiempo de 1m20s055.

El piloto australiano volvió así a las primeras posiciones, ya que no encabezaba una clasificación en la F1 desde el Gran Premio de Países Bajos disputado en Zandvoort a finales de agosto.

George Russell finalizó segundo a solamente 32 milésimas del tiempo y compartirá la primera fila de salida, mientras que Lando Norris tuvo que conformarse con la tercera posición luego de no mejorar su marca en el giro final y quedar a dos décimas de lo realizado por su compañero de equipo.

Fernando Alonso logró el cuarto lugar con su Aston Martin y Yuki Tsunoda venció a Max Verstappen en una clasificación por primera vez desde que comparten equipo en Red Bull al terminar quinto, justo delante del neerlandés.

Las diez primeras posiciones las completaron Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Charles Leclerc y Alex Albon.

Los Alpine ocuparon las dos últimas posiciones, con Pierre Gasly en el 19° lugar y Franco Colapinto en el 20°.

La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Qatar:

1

  Oscar Piastri
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

3

  Lando Norris
(McLaren)

)

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

5

  Yuki Tsunoda
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

7

  Kimi Antonelli
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Williams)

9

  Charles Leclerc
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

11

  Isack Hadjar
(Racing Bulls) 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Oliver Bearman
(Haas)

13

  Gabriel Bortoleto
(Stake Sauber)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Stake Sauber)

15

  Esteban Ocon
(Haas)

 

 

 

 

 

16

 

 

 


  Lance Stroll
(Aston Martin)

17

  Liam Lawson
(Racing Bulls)

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

  Lewis Hamilton
(Ferrari)

 

19

  Pierre Gasly
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

20

Argentina  Franco Colapinto
(Alpine)
Más de la Fórmula 1:

