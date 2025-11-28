Max Verstappen explica los problemas que sufrió en la clasificación sprint en Qatar

En el Circuito Internacional de Lusail, Max Verstappen salió bien parado en los dos primeros segmentos de la clasificación al sprint. Cerró la SQ1 con el mejor tiempo, una sesión más tarde se le podía encontrar en tercera posición. Sin embargo, en ese momento ya estaba descontento con el equilibrio del Red Bull RB21, ya que rebotaba bastante. Cuando se cambiaron los medios por los blandos en la SQ3, Verstappen se enfrentó a un reto aún mayor, ya que se había ido demasiado largo en la curva cuatro y sólo haría una vuelta cronometrada.

Esa tanda final transcurrió aparentemente sin problemas, pero al final sólo le valió el sexto tiempo, todavía por detrás de su compañero de equipo Yuki Tsunoda, que le batió por primera vez en un duelo clasificatorio. "No fue bien desde la primera vuelta", explicó Verstappen, que sale sexto en una carrera al sprint por segunda vez consecutiva. "Realmente mucho rebote y un subviraje muy agresivo, que luego se convirtió en sobreviraje en las curvas rápidas. Eso no es lo que quieres tener si quieres ser rápido".

Desde la primera vuelta en la clasificación sprint, la configuración para esta sesión, así como para el sprint, era fija, por lo que Verstappen sabía que tenía que aprovecharla al máximo por encima de todo. "Estás atascado con ella y tratamos de ajustar algunas cosas a través de la rueda, pero eso realmente no funcionó", declaró Verstappen. "Eso lo hizo bastante difícil". Qué se cambió exactamente en la puesta a punto tras los primeros y únicos entrenamientos libres, Verstappen no lo dice. Sin embargo, sí concluye: "Obviamente no funcionó bien en la clasificación, así que eso es algo que tenemos que entender."

No obstante, el sexto puesto en la parrilla le ofrece la perspectiva de acabar en los puntos, algo importante para impulsar sus esperanzas de título el domingo. Lando Norris aún no puede proclamarse campeón al sprint, pero podría celebrarlo un día después. Verstappen, sin embargo, ya tiene la vista puesta en la clasificación y en el Gran Premio después de la clasificación al sprint. "En cualquier caso, con este equilibrio en el sprint no será muy divertido", espera el tetracampeón de F1. "Se tratará más de intentar sobrevivir, creo, y luego hacer cambios de cara a la clasificación".