Al final de la clasificación al sprint, parecía que George Russell iba a hacer una proeza poniendo su Mercedes en P1 con un 1.20.087, pero Piastri in extremis volvió a poner a McLaren en cabeza yendo 0.032 segundos más rápido - y estableciendo un nuevo récord de vuelta en el proceso. Que Lando Norris se quedara atascado en P3 y Max Verstappen no pasara del sexto tiempo, hizo que Piastri sonriera cautelosamente después.

"Fue un buen día, lo cual es agradable para variar", me dijo Oscar Piastri nada más salir de su McLaren. "Ha sido un día en el que las piezas del puzzle han encajado y las cosas han ido bien desde el principio. La clasificación al sprint ha ido muy bien. Todavía tuve un gran momento durante mi vuelta, pero al final fue suficiente. Quiero dar las gracias al equipo por el coche, que está rindiendo bien hasta ahora este fin de semana".

Preguntado por lo que habría sido posible en términos de tiempo de vuelta sin ese momento, de cara a la calificación para el Gran Premio más tarde el sábado, el piloto de Melbourne dijo: "Si pones una buena vuelta juntos, creo que un tiempo en el 1.19s debe estar en él. Veremos lo que es posible, pero por el momento estoy muy contento con este resultado. Por supuesto, todavía hay algunas cosas que mejorar, pero es bonito poder decir eso cuando sales desde la pole. Estoy deseando que llegue el sábado. Obviamente sólo se trata de unos pocos puntos en el sprint, pero cogeré lo que pueda conseguir".

Cuando se le preguntó si confía en que el sábado en el Circuito Internacional de Losail le depare más cosas buenas, "Siempre es difícil durante los fines de semana de sprint saber si todo está completamente bajo control, pero hoy he tenido un buen coche todo el día. Hemos hecho algunos buenos ajustes para la calificación, lo que siempre está bien, y la velocidad era la adecuada desde los primeros metros. Espero que podamos seguir en esta línea el sábado".