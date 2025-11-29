¿Qué causó los problemas de Max Verstappen el viernes en Qatar?

La clasificación sprint en Qatar no ha salido como Red Bull Racing deseaba, al menos no del lado de Max Verstappen. El neerlandés tendrá que comenzar la carrera sprint del sábado desde la sexta posición de salida, después de haber sufrido el viernes por la noche sobre todo con rebotes en su coche en el Circuito Internacional de Lusail, lo que constituyó la principal limitación.

Ante la pregunta de Motorsport.com sobre qué aspecto causab a exactamente el rebote, Marko respondió en el paddock: "Los neumáticos blandos fueron el mayor problema. Con los medios fuimos bastante competitivos, por lo que la imagen era en realidad comparable a la de los primeros entrenamientos. El cambio que realizamos en la puesta a punto claramente no solucionó el problema."

Preguntado si, al igual que en México, tenía que ver con la altura del coche –quizás una altura de conducción demasiado baja–, Marko continúa: "No, porque con los medios, como he dicho, no tuvimos rebote. Y entre las tandas con ambos compuestos, la altura del coche, por supuesto, se mantuvo exactamente igual. Así que aún tenemos que averiguar por qué ocurre exactamente."

Aunque Marko sostiene que el rebote con los medios no fue un problema, la verdad es que Verstappen ya se había quejado claramente por la radio en SQ1 y SQ2. En el segundo segmento –que debía disputarse obligatoriamente con neumáticos del compuesto medio–, Verstappen comentó entre otras cosas: "El auto rebota como un loco, es una mierda."

Puesta a punto diferentes para Verstappen y Tsunoda

Del lado de Yuki Tsunoda, el rebote no fue un problema, algo que según Marko también tiene que ver con reglajes distintos.

"En lo que respecta a los cambios después del entrenamiento, Max quería más carga en el eje delantero y Yuki una parte trasera más estable. Esto último resultó ser la mejor solución. Lamentablemente estamos bloqueados con este reglaje para la carrera sprint y después tendremos que ver cómo solucionamos nuestros problemas con los blandos."

Con estas últimas palabras, Marko se refiere a que el parque cerrado se reabrirá después de la carrera sprint y antes de la clasificación regular, lo que permitirá a Red Bull ajustar la puesta a punto. Una suerte adicional para Red Bull podría ser que Lando Norris no consiguió la pole del sprint. "Sí, y toda la parrilla está muy apretada, también con Mercedes y Alonso, así que creo que aún puede pasar mucho."

¿Tsunoda aún puede influir en su futuro en la F1?

Mientras que para Verstappen fue un día complicado, Tsunoda tuvo uno de sus mejores desempeños desde su ascenso a Red Bull.

"Si miras Las Vegas, allí Yuki también estuvo cerca de Max. También fue rápido hasta que le dimos una presión de neumáticos equivocada para la clasificación. Por eso quedó fuera en Q1 y su fin de semana quedó prácticamente arruinado. Pero en velocidad pura se mejora continuamente. Mejora sus propias prestaciones y ahora también está más interesado en el aspecto técnico del deporte."

Para terminar, surge naturalmente la pregunta de si estas actuaciones llegan a tiempo para su futuro o no. Esto último no aplica tanto al asiento de Red Bull Racing, ya que Isack Hadjar es el principal candidato, pero quizá sí para un lugar en Racing Bulls. "¿Cuántas veces no hemos dicho ya que decidiremos después de este fin de semana? Así que esperen y la semana que viene lo sabremos", concluyó Marko.