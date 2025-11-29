Russell no esperaba meterse entre Piastri y Norris en la qualy sprint de Qatar

Con el sexto puesto de Max Verstappen y el quinto de Yuki Tsunoda, la segunda posición de George Russell al término de la SQ3 apareció como una de las sorpresas de la clasificación sprint del viernes por la noche en el Gran Premio de Qatar 2025 de F1. El británico, al volante de su Mercedes, logró intercalarse entre los McLaren, con Oscar Piastri delante y Lando Norris detrás.

Un rendimiento tan inesperado para la mayoría de los observadores como para el propio Russell, que no ocultó su sorpresa cuando le preguntaron si sabía que su W16 tenía ese ritmo: "No, honestamente. Fui 14° en los entrenamientos libres. No, está bien."

"Mis clasificaciones no han sido muy buenas últimamente. Desde Singapur, hace un tiempo que no tenía una buena sesión, así que estuve muy contento de marcar algunas buenas vueltas y estuve más o menos ahí a lo largo de la clasificación, así que estuvo bien. Honestamente, este circuito ofrece tanta alegría cuando se conduce; es muy rápido, hay mucha adherencia, así que las sensaciones son agradables."

Si bien el trazado de Losail es apreciado por los pilotos en el esfuerzo individual, es mucho menos espectacular en carrera. La sucesión de curvas a velocidad media o alta hace que los adelantamientos sean muy complicados, incluso al final de la larga recta de salida/llegada e incluso con el DRS. Una zona de DRS que Russell, por cierto, no entiende por qué no fue ampliada para la edición 2025.

"Creo que va a ser... No quiero ser aguafiestas, pero la posición en la primera curva será probablemente aquella en la que terminemos. Hablamos brevemente de ello esta mañana durante la reunión de pilotos, sobre por qué la zona de DRS no había sido extendida. Y espero que quizá, después del sprint, puedan ajustar eso si es necesario para la carrera."

"Pero creo que va a ser muy... Creo que va a ser difícil adelantar, pero obviamente estamos en una buena posición de salida, así que sí, lo tomamos."