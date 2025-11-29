Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Declaraciones
Fórmula 1 GP de Qatar

Russell no esperaba meterse entre Piastri y Norris en la qualy sprint de Qatar

George Russell es el invitado sorpresa de la primera fila para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025 de F1, aunque no espera una competencia emocionante en el trazado de Losail.

Fabien Gaillard
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Con el sexto puesto de Max Verstappen y el quinto de Yuki Tsunoda, la segunda posición de George Russell al término de la SQ3 apareció como una de las sorpresas de la clasificación sprint del viernes por la noche en el Gran Premio de Qatar 2025 de F1. El británico, al volante de su Mercedes, logró intercalarse entre los McLaren, con Oscar Piastri delante y Lando Norris detrás.

Un rendimiento tan inesperado para la mayoría de los observadores como para el propio Russell, que no ocultó su sorpresa cuando le preguntaron si sabía que su W16 tenía ese ritmo: "No, honestamente. Fui 14° en los entrenamientos libres. No, está bien."

"Mis clasificaciones no han sido muy buenas últimamente. Desde Singapur, hace un tiempo que no tenía una buena sesión, así que estuve muy contento de marcar algunas buenas vueltas y estuve más o menos ahí a lo largo de la clasificación, así que estuvo bien. Honestamente, este circuito ofrece tanta alegría cuando se conduce; es muy rápido, hay mucha adherencia, así que las sensaciones son agradables."

Si bien el trazado de Losail es apreciado por los pilotos en el esfuerzo individual, es mucho menos espectacular en carrera. La sucesión de curvas a velocidad media o alta hace que los adelantamientos sean muy complicados, incluso al final de la larga recta de salida/llegada e incluso con el DRS. Una zona de DRS que Russell, por cierto, no entiende por qué no fue ampliada para la edición 2025.

"Creo que va a ser... No quiero ser aguafiestas, pero la posición en la primera curva será probablemente aquella en la que terminemos. Hablamos brevemente de ello esta mañana durante la reunión de pilotos, sobre por qué la zona de DRS no había sido extendida. Y espero que quizá, después del sprint, puedan ajustar eso si es necesario para la carrera."

"Pero creo que va a ser muy... Creo que va a ser difícil adelantar, pero obviamente estamos en una buena posición de salida, así que sí, lo tomamos."

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Verstappen: Perder el título de F1 2025 no será por el choque del GP de España
Artículo siguiente ¿Qué causó los problemas de Max Verstappen el viernes en Qatar?

Comentarios destacados
Más de
Fabien Gaillard
Ocon, a un año de su último GP con Alpine: "La vida no era agradable"

Ocon, a un año de su último GP con Alpine: "La vida no era agradable"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Ocon, a un año de su último GP con Alpine: "La vida no era agradable"
Doriane Pin coronada campeona de la F1 Academy 2025

Doriane Pin coronada campeona de la F1 Academy 2025

F1 Academy
F1 Academy
Las Vegas
Doriane Pin coronada campeona de la F1 Academy 2025
Russell y Antonelli evitan una sanción en el GP de Las Vegas de F1

Russell y Antonelli evitan una sanción en el GP de Las Vegas de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Russell y Antonelli evitan una sanción en el GP de Las Vegas de F1
George Russell
Más de
George Russell
Por qué tiene que haber tolerancia cero al infringir las normas técnicas de la F1

Por qué tiene que haber tolerancia cero al infringir las normas técnicas de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Por qué tiene que haber tolerancia cero al infringir las normas técnicas de la F1
La FIA responde a la queja de dolores de espalda de Max Verstappen

La FIA responde a la queja de dolores de espalda de Max Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
La FIA responde a la queja de dolores de espalda de Max Verstappen
Por qué Russell no logró la pole para el GP de Las Vegas de F1

Por qué Russell no logró la pole para el GP de Las Vegas de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Por qué Russell no logró la pole para el GP de Las Vegas de F1
Mercedes
Más de
Mercedes
Mercedes explica la penalización a Antonelli en Las Vegas: "No soltó el embrague"

Mercedes explica la penalización a Antonelli en Las Vegas: "No soltó el embrague"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Mercedes explica la penalización a Antonelli en Las Vegas: "No soltó el embrague"
Wolff: Mercedes vale 6.000 millones de dólares, pero "la F1 puede crecer más"

Wolff: Mercedes vale 6.000 millones de dólares, pero "la F1 puede crecer más"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Wolff: Mercedes vale 6.000 millones de dólares, pero "la F1 puede crecer más"
Tras la venta de acciones de la escudería Mercedes: qué planea ahora Toto Wolff

Tras la venta de acciones de la escudería Mercedes: qué planea ahora Toto Wolff

Fórmula 1
Fórmula 1
Tras la venta de acciones de la escudería Mercedes: qué planea ahora Toto Wolff

Últimas noticias

Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento

Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento
Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1

Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc

La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros