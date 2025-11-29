Piastri gana la carrera sprint del GP de Qatar de F1 y Colapinto es 20°

El temor previo a la carrera sprint de que todo se definiría en los metros iniciales se cumplió a la perfección el sábado en el Circuito Internacional de Lusail.

Oscar Piastri tuvo una buena salida con su McLaren desde la pole position y mantuvo el primer lugar en el camino a la primera curva con comodidad, seguido de George Russell y de Lando Norris.

A partir de allí, Piastri dominó las acciones de la carrera sobre Russell y se encaminó a la victoria al completar las 19 vueltas previstas con casi cinco segundos de diferencia sobre el piloto de Mercedes. Esta fue la tercera victoria sprint para el australiano, casualmente todas en el Gran Premio de Qatar.

Norris había advertido que su objetivo era adelantar a Russell en la primera curva para tener alguna posibilidad, y al no poder cumplirlo tuvo que conformarse con el tercer lugar. Con este resultado, Piastri le recortó dos puntos a Norris en el campeonato y el australiano se encuentra ahora a 22 unidades con 50 en juego por delante en la temporada.

La buena noticia para Norris fue que se alejó un punto de Verstappen -ahora está a 25- después de que el neerlandés terminara cuarto en la carrera sprint tras iniciar sexto. El cuatro veces campeón intentó adelantar a Norris en las vueltas iniciales luego de avanzar en la salida, pero pronto perdió terreno quejándose nuevamente de rebotes en su monoplaza.

Max Verstappen, Red Bull Racing, intentar adelantar a Lando Norris, McLaren, en la primera parte de la carrera sprint. Photo by: Karim Jaafar - AFP - Getty Images

Yuki Tsunoda recibió una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista en reiteradas ocasiones temprano en la carrera, lo que le hizo poner en peligro su quinto puesto. Sin embargo, Andrea Kimi Antonelli recibió la misma sanción en el final, con lo que el japonés mantuvo su lugar sobre el italiano, que fue sexto.

Fernando Alonso no pudo transformar su gran cuarto puesto en la clasificación sprint en una buena carrera, ya que cayó al sexto lugar en el inicio al ser superado por los dos Red Bull y más tarde por Antonelli cuando se salió de pista en la última curva en la vuelta 12.

El último punto de la carrera sprint fue para Carlos Sainz en el octavo lugar, mientras que Isack Hadjar y Alex Albon completaron las diez primeras posiciones.

Charles Leclerc arrancó noveno, pero cayó al 13° puesto en el comienzo y ya no pudo recuperar terreno, mientras que Lewis Hamilton fue 17° con el otro Ferrari tras iniciar desde el pitlane.

Franco Colapinto, quien junto al siete veces campeón mundial, Lance Stroll y Pierre Gasly también salió desde el pitlane, finalizó la carrera en la 20° posición.

El piloto argentino, junto con Gasly y Stroll, realizó una parada en pits en el f nalpara cambiar a neumáticos blandos con el objetivo de practicar con ese compuesto antes de la sesión de clasificación que tendrá lugar más tarde en Qatar.