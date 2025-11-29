Lawrence Stroll ha declarado que el equipo Aston Martin de Fórmula 1 no contratará a Christian Horner en ninguna posición, según han informado fuentes a Autosport en el Gran Premio de Qatar.

El futuro de Horner ha sido durante mucho tiempo un tema de discusión en el paddock de la F1, mientras que el ex director del equipo Red Bull ha sido vinculado en repetidas ocasiones a Aston Martin, a pesar de que Andy Cowell declaró en Singapur que tal movimiento no estaba en proyecto.

Los rumores volvieron a dispararse después de que Aston Martin anunciara el miércoles que Adrian Newey asumirá el papel de director del equipo para la temporada 2026. Pero las preguntas siguieron centrándose en si Newey estaría realmente dispuesto a asumir todas las responsabilidades de un jefe de equipo de F1, incluidas todas las reuniones, los requisitos de patrocinio, la Comisión de F1 y las obligaciones con los medios de comunicación.

Esto desencadenó una nueva ola de especulaciones que vinculaban a Aston Martin y Horner, con sugerencias de que este último podría asumir esos aspectos en un papel de mayor responsabilidad. Sin embargo, Autosport ha podido saber en Qatar que no es así.

Las fuentes han indicado que el propietario del equipo, Stroll, dijo explícitamente al personal de Aston Martin que Horner no se unirá al equipo cuando se dirigió a la fábrica el miércoles para anunciar el ascenso de Newey. El mensaje pretendía poner fin a todas las especulaciones en torno a Horner y subrayar que Aston Martin no incorporará al ex jefe de Red Bull para ningún puesto.

Sin embargo, no significa que las responsabilidades del director del equipo no vayan a dividirse en la práctica. Dado que Newey se centra en el diseño del coche de 2026 y en el departamento técnico, sigue siendo probable que algunas tareas se deleguen dentro de la cúpula directiva.

Adrian Newey, Director Técnico de Aston Martin F1 camina por el Paddock Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

Mike Krack podría asumir un papel más importante y cabe destacar que el luxemburgués ya se encarga de ciertas obligaciones con los medios de comunicación.

También sigue circulando el nombre del ex director del equipo McLaren, Andreas Seidl.

El propio Newey ha declarado que el ascenso al puesto de director de equipo le parecía un paso natural.

"Ya que voy a estar en todas las primeras carreras de todos modos, en realidad no cambia particularmente mi carga de trabajo porque estoy allí de todos modos. Por lo tanto, es mejor que me ocupe de eso, aparte de, por supuesto, tener que hablar contigo", dijo Newey a Sky Sports F1.

El nuevo papel no debe ir en detrimento de su trabajo de diseño, pero el piloto de 66 años dice que no está demasiado preocupado por eso: "Eso es realmente lo que quiero y necesito hacer [mantener la concentración en el diseño del coche]. Es lo que me levanta de la cama por las mañanas. Así que estoy decidido a no diluir eso".

No es ningún secreto que Horner, por su parte, sigue explorando vías para regresar a la F1. Idealmente, quiere un puesto más alto que el de director de equipo y, en un escenario ideal, la equidad formaría parte del paquete. Todos estos aspectos, ha dejado claro Stroll, no se darán en Aston Martin.