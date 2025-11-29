Horner no se unirá a Aston Martin; Stroll pone fin a las especulaciones
Lawrence Stroll ha descartado que Christian Horner se una al equipo Aston Martin F1 tras las recientes especulaciones.
Christian Horner, Red Bull Racing
Foto de: Red Bull Content Pool
Lawrence Stroll ha declarado que el equipo Aston Martin de Fórmula 1 no contratará a Christian Horner en ninguna posición, según han informado fuentes a Autosport en el Gran Premio de Qatar.
El futuro de Horner ha sido durante mucho tiempo un tema de discusión en el paddock de la F1, mientras que el ex director del equipo Red Bull ha sido vinculado en repetidas ocasiones a Aston Martin, a pesar de que Andy Cowell declaró en Singapur que tal movimiento no estaba en proyecto.
Los rumores volvieron a dispararse después de que Aston Martin anunciara el miércoles que Adrian Newey asumirá el papel de director del equipo para la temporada 2026. Pero las preguntas siguieron centrándose en si Newey estaría realmente dispuesto a asumir todas las responsabilidades de un jefe de equipo de F1, incluidas todas las reuniones, los requisitos de patrocinio, la Comisión de F1 y las obligaciones con los medios de comunicación.
Esto desencadenó una nueva ola de especulaciones que vinculaban a Aston Martin y Horner, con sugerencias de que este último podría asumir esos aspectos en un papel de mayor responsabilidad. Sin embargo, Autosport ha podido saber en Qatar que no es así.
Las fuentes han indicado que el propietario del equipo, Stroll, dijo explícitamente al personal de Aston Martin que Horner no se unirá al equipo cuando se dirigió a la fábrica el miércoles para anunciar el ascenso de Newey. El mensaje pretendía poner fin a todas las especulaciones en torno a Horner y subrayar que Aston Martin no incorporará al ex jefe de Red Bull para ningún puesto.
Sin embargo, no significa que las responsabilidades del director del equipo no vayan a dividirse en la práctica. Dado que Newey se centra en el diseño del coche de 2026 y en el departamento técnico, sigue siendo probable que algunas tareas se deleguen dentro de la cúpula directiva.
Adrian Newey, Director Técnico de Aston Martin F1 camina por el Paddock
Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images
Mike Krack podría asumir un papel más importante y cabe destacar que el luxemburgués ya se encarga de ciertas obligaciones con los medios de comunicación.
También sigue circulando el nombre del ex director del equipo McLaren, Andreas Seidl.
El propio Newey ha declarado que el ascenso al puesto de director de equipo le parecía un paso natural.
"Ya que voy a estar en todas las primeras carreras de todos modos, en realidad no cambia particularmente mi carga de trabajo porque estoy allí de todos modos. Por lo tanto, es mejor que me ocupe de eso, aparte de, por supuesto, tener que hablar contigo", dijo Newey a Sky Sports F1.
El nuevo papel no debe ir en detrimento de su trabajo de diseño, pero el piloto de 66 años dice que no está demasiado preocupado por eso: "Eso es realmente lo que quiero y necesito hacer [mantener la concentración en el diseño del coche]. Es lo que me levanta de la cama por las mañanas. Así que estoy decidido a no diluir eso".
No es ningún secreto que Horner, por su parte, sigue explorando vías para regresar a la F1. Idealmente, quiere un puesto más alto que el de director de equipo y, en un escenario ideal, la equidad formaría parte del paquete. Todos estos aspectos, ha dejado claro Stroll, no se darán en Aston Martin.
Comparte o guarda esta historia
Verstappen da su veredicto sobre Newey como jefe de equipo de Aston F1
Por qué la reestructuración de Aston Martin en F1 podría ser solo temporal
Alonso ve "lógico" que Adrian Newey sea el jefe de equipo de Aston Martin F1
Últimas noticias
Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento
Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados