Qué necesita Norris para ser campeón de F1 en el GP de Qatar 2025

Lando Norris podría ganar el título de Fórmula 1 el domingo en la carrera principal del Gran Premio de Qatar, la penúltima ronda de la temporada 2025.

Después de haber terminado tercero en la sprint, Norris llegará a la carrera como el favorito al título con 396 puntos. Su compañero de equipo Oscar Piastri, ganador de la sprint, suma hasta ahora 374 puntos, mientras que el vigente campeón mundial Max Verstappen tiene 371 tras finalizar cuarto el sábado.

Esto hace que la ecuación sea bastante simple: si Norris es superado en puntos por cualquiera de los dos pilotos el domingo, la lucha por el título se definirá en Abu Dhabi.

Para que Norris gane el título ya mañana, necesita mantener su ventaja sobre Verstappen; si llegan a la última ronda con una diferencia de 25 puntos, Norris será inalcanzable, habiendo asegurado una victoria más y tres segundos puestos más en caso de un desempate.

El británico también necesita ampliar la diferencia con Piastri de 22 puntos a 26; ambos están igualados en victorias, por lo que el australiano estaría por delante en esa métrica si ganara en Abu Dhabi y se produjera un empate en puntos.

En otras palabras, si Piastri finaliza entre las nueve primeras posiciones, Norris necesita terminar al menos dos posiciones por delante, o una por delante si Piastri es segundo.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

En el improbable caso de que ninguno de esos pilotos sume puntos el domingo, solo Piastri seguirá en la pelea junto a Norris.

Lando Norris ganará el título de F1 2025 en Qatar si...

Lando Norris Oscar Piastri Max Verstappen 1° 2° o menos 2° o menos 2° 4° o menos 3° o menos 3° 5° o menos 4° o menos 4° 6° o menos 5° o menos 5° 7° o menos 6° o menos 6° 8° o menos 7° o menos 7° 9° o menos 8° o menos 8° 11° o menos 9° o menos

Si Norris queda fuera del top 8, ¿cómo pueden Piastri y Verstappen seguir en la pelea?

Piastri seguirá en la lucha por el título en Abu Dhabi sin importar qué ocurra

Si Norris termina 9°, Verstappen necesita 8° o mejor

Si Norris termina 10°, Verstappen necesita 9° o mejor

Si Norris termina 11° o peor, Verstappen necesita 10° o mejor