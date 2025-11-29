Por qué Norris no completó su última vuelta en la clasificación de Qatar

Lando Norris parecía encaminado a obtener la pole position el sábado en el Gran Premio de Qatar después de colocarse por delante de Oscar Piastri en la primera salida de cada uno en la Q3, donde el británico marcó 1m19s495 para aventajar por 30 milésimas al australiano.

Sin embargo, al momento de la segunda y definitiva salida, Norris abortó su vuelta y entró a los pits, mientras que Piastri mejoró su marca hasta 1m19s387 para saltar a la pole position, relegando a su compañero de equipo y rival por el campeonato del mundo.

Andrea Stella, director del equipo McLaren, indicó que Norris cometió un error en la curva 2, lo que significó que la vuelta estaba perdida a poco de comenzarla.

"No se fue realmente fuera de pista, pero en la curva dos estuvo a punto de irse, así que tuvo que levantar y frenar para evitar salirse de pista, así que en ese punto la vuelta ya estaba perdida", dijo Stella.

"Creo que Russell quizás fue por una vuelta de calentamiento, no estoy seguro de por qué se apartó, pero Lando estaba en una… ya sabes, la curva uno fue buena, pero el intento no duró mucho".

Lando Norris, McLaren Photo by: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

El día igualmente fue muy bueno para McLaren, que ganó la carrera sprint con Piastri y bloqueó la primera fila con sus dos coches por 70° ocasión en la F1.

"Sí, en primer lugar, un día positivo, con una victoria en la sprint y la pole position, de hecho asegurando la primera fila en la sesión principal de clasificación", dijo Stella, reflexionando sobre el rendimiento general del equipo de Woking.

"Después de la sprint, y también después de la sprint quali de ayer, vimos que había margen para mejorar el auto, el auto no era lo suficientemente estable en frenada. Así que creo que los pilotos y los ingenieros hicieron un buen trabajo identificando la manera de mejorar la estabilidad del auto, y eso fue aprovechado por Lando y Oscar esta noche para lograr algunas vueltas competitivas.

Sobre el duelo entre Piastri y Norris, el italiano comentó: "Fue muy ajustado entre los dos, como prácticamente toda la temporada, y finalmente fue cuestión de milésimas. Oscar logró mejorar en el segundo intento, mientras que Lando lo abortó. Y bien merecido para Oscar, y ojalá mañana podamos convertirlo en un buen resultado en la carrera".

Norris tiene la posibilidad de de sellar el título si gana la carrera el domingo, porque independientemente de dónde terminen Piastri o Max Verstappen -que arranca tercer-, el británico estará al menos 29 puntos por delante de quien finalice segundo.

"Absolutamente, eso es lo que dicen las matemáticas", continuó Stella. "Así que no debatimos con las matemáticas, solo tenemos que seguir haciendo nuestro buen trabajo como equipo", añadió, señalando que McLaren también debe estar atento a "lo que Verstappen podrá hacer" tras la competitiva actuación del piloto de Red Bull en la clasificación.