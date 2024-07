Verstappen revela las consecuencias del choque con Hamilton en Silverstone 2021

En la primera vuelta del GP de Gran Bretaña de 2021, Max Verstappen y Lewis Hamilton chocaron en Copse, provocando que el piloto de Red Bull se estrellara con fuerza contra las pilas de neumáticos.

Después de un chequeo en el hospital, Verstappen fue dado de alta y estuvo en la salida en Hungría dos semanas después. Sin embargo, algo parecía seguir molestándole en los meses siguientes.

Verstappen habló en una entrevista a The Red Bulletins obre sus diez mejores victorias hasta el momento. En esa lista, colocó su victoria en el GP de Estados Unidos 2021 en séptimo lugar con esta revelación en su explicación.

"Desde mi accidente en Silverstone, sufrí problemas con mi visión, especialmente en circuitos con mucha diferencia de altitud y cuando había muchos carteles publicitarios a lo largo de la pista", dijo Verstappen.

"Así que en esta carrera no solo estaba luchando contra Lewis, sino también contra imágenes borrosas. Era como conducir una lancha motora a 300 kilómetros por hora", reveló.

"Nunca había contado esto antes, pero fue tan malo durante varias vueltas que me planteé seriamente retirar el coche. Lo único que me ayudó fue concentrarme en mi respiración mientras Lewis me respiraba en la nuca".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, en Austin 2021. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

En la lista de sus mejores victorias, Verstappen naturalmente también guarda un hueco para su triunfo en el GP de Bélgica 2022, cuando tuvo que salir desde la 14ª posición y condujo hasta el liderato en 11 vueltas. También incluye el GP de Miami de 2023, cuando manejó hasta la victoria desde la novena posición.

Por supuesto, no dejó afuera la victoria más inesperada: la de su debut con Red Bull en España en 2016. "Sabía que tenía que pasar bien la última chicana, así que no le daba a Kimi la oportunidad de una acción en la curva 1. Estaba muy concentrado y conduje muy defensivamente. No pensé hasta la última curva que ganaría", dijo Verstappen.

"No hay nada mejor que tu primera victoria en F1. Fue increíble porque llegó de forma inesperada".

Las diez mejores victorias de Verstappen en F1, según él mismo: