Verstappen no se interesa por la lucha entre Horner y Brown: "Lo apago y veo MotoGP"

Max Verstappen insiste en que simplemente "no le importa" la disputa entre el director del equipo Red Bull, Christian Horner, y el jefe de McLaren, Zak Brown.

La última disputa entre ambos ha eclipsado gran parte de la acción en pista en el Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana en Austin, donde Verstappen se clasificó segundo por detrás de su rival por el título Lando Norris.

Brown estaba liderando la carga para que Red Bull se enfrentara a un castigo si se descubría una posible infracción de las reglas de parc ferme después de que se descubriera la presencia de un dispositivo debajo de la cabina de Red Bull que permitía un cambio rápido de la altura de pilotaje.

Esto alimentó las sospechas de que podría haber sido utilizado por el equipo para ajustar la parte delantero, pero la sentencia de la FIA ha determinado desde entonces que Red Bull no infringió las normas de la Fórmula 1.

La polémica llega después de que McLaren se enfrentara a su propia investigación de la FIA tras el GP de Azerbaiyán después de que se difundieran imágenes de vídeo de la flexión de su alerón trasero.

La forma en que el elemento superior del alerón trasero giraba hacia atrás para ayudar a abrir la ranura hizo que el concepto fuera rápidamente etiquetado como "mini-DRS".

McLaren aclaró que había realizado modificaciones antes de la carrera de Austin, y Horner se mostró ofensivo desde que se conocieron las noticias sobre el alerón en Singapur.

Mientras Brown y Horner se pelean en los medios de comunicación, sus pilotos siguen luchando por la supremacía en la pista.

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, Christian Horner, director de equipo de Red Bull Racing, en la rueda de prensa de los directores de equipo. Foto de: FIA Pool

Verstappen ganó la carrera sprint del sábado desde la pole position, pero luego tuvo que conformarse con una salida desde la primera fila junto al poleman Norris para el Gran Premio de Estados Unidos del domingo.

Preguntado por la disputa de Horner con Brown, Verstappen dijo: "Eso no me interesa. Sólo lo estábamos utilizando como una herramienta para ajustar la altura de pilotaje más rápido.

"En realidad no era McLaren per se, era más Zak. A Zak no le gusta Christian, así que sí... ¡Y viceversa, creo! Así que sí, así es como es. Ese tampoco es mi problema.

"Realmente no me importa esto en absoluto. No me ocupo de eso. Lo veo, lo leo. Pero luego lo vuelvo a apagar y me voy a ver MotoGP o a las carreras de simulación".

Verstappen sigue liderando el campeonato de pilotos con el objetivo de revalidar su título, aunque McLaren lidera ahora la clasificación de constructores tras la caída de ritmo de Red Bull.

Austin, sin embargo, ha ofrecido algo así como un oportuno retorno a la forma para Verstappen, quien admite que ha pasado un tiempo desde que se sintió tan bien al volante como lo hizo el viernes y el sábado.

"¡Eso fue hace mucho tiempo! Ni siquiera recuerdo cuándo fue, para ser honesto", dijo.

"Así que eso es definitivamente positivo. Desde la primera vuelta en la calificación, realmente fue bien. Y mi primera vuelta en la Q3 también fue bien en general. Pero en la curva 19, no tomé la curva, así que no funcionó.

"Entonces, por supuesto, normalmente tienes una segunda oportunidad. Pero esta vez no ha sido así por culpa de la bandera amarilla. Es una pena, por supuesto, pero a veces puede pasar".