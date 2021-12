Los comisarios sancionan a Verstappen por el toque con Hamilton

Verstappen y Hamilton se vieron envueltos en varios incidentes a lo largo de la carrera del domingo en el circuito de Yeda.

Verstappen recibió una penalización de cinco segundos por salirse de la pista en la curva 1 en la vuelta 37 y obtener una ventaja duradera en su lucha con Hamilton, pero ambos chocaron más adelante en ese mismo giro cuando el de Red Bull Racing frenó para devolverle la posición al de Mercedes.

Hamilton calificó la maniobra de "repentina", aunque luego adelantaría a Verstappen y ganaría la carrera, lo que lo dejó empatado en puntos con el neerlandés de cara a la disputa del título en la ronda final de Abu Dabi.

Los comisarios confirmaron que investigarían el incidente después de la carrera y anunciaron a la 1:36 de la madrugada en Yeda que Verstappen había recibido una sanción de 10 segundos por causar una colisión.

Red Bull le dijo a Verstappen que devolviera el liderato a Hamilton "estratégicamente" antes de la última curva para asegurarse de tener el DRS para la recta principal, lo que le daría la la oportunidad de recuperar el lugar.

Los comisarios dijeron que Verstappen "frenó significativamente en la curva 26", pero que era "obvio que ninguno de los dos pilotos quería tomar la delantera antes de la línea 3 de detección del DRS".

Verstappen dijo a los comisarios que no estaba seguro de por qué Hamilton no lo había adelantado, mientras que Hamilton declaró que no era consciente de que Verstappen le estaba devolviendo la posición.

Pero el punto de información decisivo para los comisarios fue que el movimiento de frenado repentino de Verstappen provocó una desaceleración de 2,4G, que consideraron "errática y, por tanto, la causa predominante de la colisión".

"Por lo tanto, la penalización estándar de 10 segundos para este tipo de incidentes, se impone", indica el comunicado.

Sin embargo, la sanción no influye en la clasificación final, ya que Verstappen terminó con 16 segundos de ventaja sobre Valtteri Bottas, tercero clasificado, por lo que el piloto de Red Bull mantiene el segundo puesto.

Los comisarios también impusieron a Verstappen dos puntos de penalización en su superlicencia de la FIA, lo que le lleva a siete dentro del período de 12 meses.

Esto se produce después de que Verstappen recibiera un punto de penalización por salirse de la pista y obtener una ventaja duradera en la carrera, lo que provocó su sanción inicial de cinco segundos.