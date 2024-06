Verstappen queda conforme con el segundo lugar el sábado en Canadá

Haber marcado el mejor tiempo no fue suficiente para estar en la pole position: eso es lo que ha experimentado hoy Max Verstappen, cuya vuelta de 1m12s000 le habría valido el récord en la clasificación del Gran Premio de Canadá.

Por desgracia para él, exactamente el mismo tiempo había sido obtenido antes por George Russell, por lo que el primer cajón de la parrilla será para el piloto de Mercedes por delante del Red Bull.

El neerlandés se presentó con un rostro ligeramente molesto una vez bajó de su monoplaza, pero intentó tomárselo con filosofía al final de una sesión nada fácil que lo vio sufrir durante mucho tiempo en las tres mangas.

"Así es como ha ido, pero en general creo que hemos hecho una buena clasificación porque nos lo hemos encontrado todo bastante complicado desde el inicio del fin de semana, así que acepto el segundo puesto, que hubiera firmado antes de empezar los entrenamientos de hoy", admitió Verstappen, de nuevo con problemas tras lo vivido en el Gran Premio de Montecarlo hace dos semanas.

"En Mónaco me sentí bien, simplemente no era la pista adecuada para nuestro coche y para ser honesto, incluso este fin de semana no es que la preparación haya ido muy bien hasta ahora", agregó.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20. Foto por: Patrick Vinet / Motorsport Images

Salir en primera fila aún le dará opciones de jugarse la victoria a Verstappen, pero tendrá que preparar bien hasta el último detalle para que el coche de Milton Keynes pueda resultar vencedor el domingo.

"Estamos todos muy cerca y eso hará que la carrera sea emocionante. Mañana tendremos que ver cómo gestionamos los neumáticos, además está la incógnita de la lluvia, que sigue yendo y viniendo."

"¿Atacar desde el principio? Lo pensaremos, de momento no es algo que me preocupe mucho", finalizó el tricampeón mundial.

Verstappen iniciará la carrera del domingo en el circuito canadiense de Montreal como líder del campeonato y en busca de volver al podio después de haber sido sexto en la ronda anterior de Mónaco.