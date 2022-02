Vettel: 2022 será una verdadera prueba para Aston Martin

Cargar reproductor de audio

En su intervención este jueves en la presentación del AMR22 del equipo en las instalaciones de Aston Martin en Gaydon, Inglaterra, Vettel dijo que los factores que frenaron al equipo el año pasado no importarán esta temporada.

En particular, sugirió que la decisión de la escudería con sede en Silverstone de no actualizar su coche durante gran parte de 2021 significó que no pudo mostrar un progreso.

"A estas alturas, todo el mundo espera estar en lo más alto", dijo el tetracampeón del mundo. "Si miras el podio, seguirá siendo el mismo este año, así que sólo hay espacio para uno".

"Pero esperamos estar en mucha mejor forma que el año pasado. Tenemos la capacidad este año de desarrollar el coche y no lo hicimos el año pasado durante probablemente más de tres cuartas partes de la temporada. Así que será muy diferente".

"Obviamente, el año pasado sabíamos desde el principio que iba a ser una temporada larga y difícil. Así que esperamos que (2022) sea mejor".

Aston Martin está experimentando una gran transformación bajo la dirección de su propietario, Lawrence Stroll, y también ha tenido una reorganización de la dirección del equipo durante el invierno europeo.

El antiguo director del equipo, Otmar Szafnauer, ha dejado la escudería y el equipo ha nombrado a Mike Krack en su lugar.

Cuando Motorsport.com le preguntó si existía el peligro de que la rápida expansión y los cambios eliminaran las ventajas que tenía la escudería en el pasado al ser un equipo más pequeño , Vettel dijo: "Creo que la verdad es que el equipo está creciendo, obviamente. Tener un cambio en la gestión siempre es un poco de contratiempo o una sacudida, y llevará tiempo superarlo".

"Pero esperemos que consigamos unirnos y, a pesar de crecer en tamaño, ser más eficientes en nuestros procesos".

"Creo que este año será una verdadera prueba para nosotros. Y veremos lo buenos que somos. Porque, como dije el año pasado, no mostramos nada porque no nos centramos en traer ninguna actualización, mientras que este año todo gira en torno a este conjunto de reglamento, los coches de este año o esta generación de coches, y podremos mostrar lo que podemos producir. Y deberíamos ser medidos en base a eso".

Aunque expresó cierta tristeza por la marcha de Szafnauer, Vettel dijo que estaba deseando trabajar con Krack.

"Siempre me ha agradado Otmar y me he llevado bien con él y creo que es difícil no llevarse bien con él".

"Definitivamente tenía un papel muy central en el equipo. Muchos lo conocían porque llevaba mucho tiempo allí y seguro que es un gran cambio".

"Pero tengo muchas ganas. Creo que Mike es genial, y tengo muchas ganas de volver a trabajar con él".

"Está muy bien valorado por todos los que han compartido el camino con él. Así que vamos a ver si es la respuesta honesta, porque han pasado algunos años. Pero creo que es un gran, gran tipo y tiene un gran espíritu. Así que espero que sea una fuerte adición al equipo".

