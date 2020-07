Vettel termina rumores: No dejaré Ferrari antes de acabar el 2020

El futuro de Sebastian Vettel es completamente una incógnita. Ferrari decidió no renovarle y anunció a su sustituto, mientras otros lugares de la parrilla se le han ido cerrando con el paso de las semanas.

Red Bull, a pesar del anhelo de Matestchitz, asegura que no hay hueco para él, así como Racing Point (que pasará a ser Aston Martin), mientras que la opción de Mercedes cada vez suena más utópica.

El alemán se muestra tranquilo y tratando de llevar de la mejor manera estar en un equipo que no cuenta con él para 2021 y donde su jefe ya ha titubeado en más de una ocasión con la explicación de por qué no le renovaron.

Tras anunciarse la vuelta de Alonso con Renault a partir del año que viene, muchos se preguntaron si eso podía ocurrir ya este 2020. Para ello, Ricciardo debería dejar hueco libre, y el australiano debería ir a McLaren, su futuro equipo, donde Sainz tendría que partir a Ferrari. Para encajar esas piezas, falta que Vettel se baje del coche antes de tiempo, algo que, según él, no es posible.

"No lo creo. No me voy a ir todavía", dijo este fin de semana durante el GP de Estiria. "Sabes, creo que tengo algo que demostrar, sobre todo a mí mismo. Y por eso estoy aquí. Y además, hay muchos chicos en el equipo que me han dado mucho en los últimos años. Aunque sea solo por respeto, quiero devolver ese apoyo y tener un final digno, así que ni siquiera me planteo irme".

Cuando le preguntaron si tiene claro que el año que viene estará en F1, Vettel fue sincero, y analizó las opciones que tiene, sin descartar ninguna de ellas: "No sé, esa es la respuesta sincera en este momento. Quiero decir que no he firmado nada. No tengo contrato para el próximo año. Por lo tanto, cualquier cosa podría ser una opción: seguir en la F1, tomarme un respiro o dejarlo".

"Es una duda que también tengo conmigo mismo, es una gran decisión. No he hecho otra cosa que correr, la competición es mi vida, y como dije, si aparece el coche correcto, estaría muy, muy interesado".

"Si no llega nada interesante, no soy el tipo de persona que se queda solo por figurar o ganar algo de dinero. Creo que esa nunca ha sido mi intención", concluyó.

Con información adicional de Oleg Karpov

