Vettel quiere convertir su última clasificación en un gran resultado

Cargar reproductor de audio

Dejando atrás las inevitables distracciones de su último fin de semana de carreras antes de entrar en la jubilación, Vettel fue el sexto más rápido en la Q1 y mostró un gran compromiso al abrirse paso entre los coches que se movían lentamente al final de la vuelta.

Luego fue octavo en la Q2, después de sentir que había perdido un poco de tiempo después de seguir a un Red Bull a través de la línea en ambas sesiones.

En la Q3 tuvo una vuelta limpia en su camino hacia la novena posición en un día en el que su compañero de equipo en el Aston Martin, Lance Stroll, se clasificó sólo en el puesto 14.

"Creo que ha sido una buena sesión", dijo Vettel al ser preguntado por Motorsport.com sobre su paso a la Q3.

"Estoy contento con cómo ha ido la sesión. Fue un poco emotivo antes de entrar en el coche, pero una vez que estaba en el coche era todo pensamientos en la calificación.

"Estaba cobrando vida, yo estaba cobrando vida. Así que me sentí bien".

"Siempre en las vueltas previas a la Q3, había un Red Bull en la última curva. Si lo escenificabas, probablemente no podías hacerlo.

"Pero sí, la última vuelta fue clara".

Al hablar de un fin de semana emotivo, Vettel admitió que sus pensamientos antes de la clasificación habían sido para "la gente que no puede estar aquí porque ya no está con nosotros, o no lo ha conseguido".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Hay mucha gente que está aquí, lo que es muy especial", dijo.

"Pero sí, ha pasado mucho tiempo [en la F1] y es una sensación extraña, tengo que admitirlo.

"Pero en cuanto te subes al coche y sales, estás bastante ocupado, así que supongo que es una buena señal.

"Y disfruto más cuando estoy presente, y lo estuve, creo que fue una buena sesión".

Además del evidente objetivo personal de puntuar en su última carrera, su equipo Aston Martin necesita que Vettel puntúe bien para superar a Alfa Romeo en el sexto puesto del campeonato.

"Absolutamente, intentaremos hacerlo", dijo.

"Veremos qué pasa, pero creo que tenemos los neumáticos adecuados. Y sí, creo que debería ser una buena carrera".

El amigo y viejo rival de Vettel, Fernando Alonso, que pasará de Alpine a sustituirle en Aston Martin el año que viene, se alegró de que el alemán pasara a la Q3.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Sí, estaba muy contento", dijo el español, clasificado 11º con un casco especial en homenaje a Vettel.

"No es que intentemos ayudarle, pero todos intentaremos estar pendientes de él cuando le veamos por el retrovisor, o cuando venga en la vuelta rápida o lo que sea, porque queremos un fin de semana tranquilo para él.

"Incluso mañana creo que él sale noveno, yo salgo décimo [después de una penalización de tres puestos en la parrilla para Daniel Ricciardo arrastrada desde Interlagos], así que me ocuparé de él en la salida y en la primera vuelta".

"Esperemos que ambos veamos la bandera a cuadros".