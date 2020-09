Vettel: sin atajos para acabar con el sufrimiento de Ferrari

Ferrari sufrió un drama en casa cuando Sebastian Vettel se quedó sin frenos y Charles Leclerc sufrió un fuerte accidente en la Parabólica.

Fue la segunda carrera seguida sin puntos, solo una semana después de una mala actuación en el GP de Bélgica, y Vettel tiene claro que las cosas se han puesto muy difíciles y que es difícil mantener la cabeza alta.

"Mi cabeza ha crecido junto a mi cuerpo, así que naturalmente debería estar hacia arriba, pero tal vez ahora esté un poco colgando hacia un lado", dijo después de la carrera de Monza.

"No hay atajos en la vida y estamos en esta posición porque probablemente merecemos estarlo. Estamos sufriendo, todo el equipo está sufriendo y yo soy una parte del equipo".

Ferrari esperaba mejorar en Italia tras un GP de Bélgica que expuso todas las debilidades del monoplaza de 2020.

El doble abandono de Monza no podría haber llegado en peor momento, pero Vettel tiene claro que lo que está pasando Ferrari ahora mismo no tiene nada que ver con la mala suerte.

"Todo pasa por una razón y nosotros somos lentos por alguna razón", reflexionó. "Es duro, y no soy el único que está sufriendo".

Vettel todavía ve cierto margen para que Ferrari cambie su situación antes del final de la temporada, pero admite que no hay una solución rápida a sus problemas.

"Es muy difícil para nosotros en este momento, para todo el equipo", declaró. "Pero estamos en esta posición y tenemos que intentar hacerlo lo mejor que podamos para tener un final digno de temporada".

"Todavía tenemos muchas carreras por delante y todavía hay muchas cosas que aprender y entender, así que hay mucho trabajo por hacer. Tenemos que concentrarnos en eso".

"Si pudiera elegir, no quiero estar aquí. Quiero estar en el coche, en la pista ahora mismo, y no en la parte trasera de la parrilla. Pero a veces no puedes elegir y tienes que lidiar con lo que tienes. En este momento eso es lo que es, así que tenemos que mantener la cabeza alta, aunque sea difícil", reconoció.