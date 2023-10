VIDEO: la cámara que muestra la tristeza de Checo Pérez al abandonar

Sergio Pérez vio terminada su carrera de casa en el Gran Premio de México 2023 cuando un choque con Charles Leclerc lo dejó fuera de contienda en la primera vuelta, esto luego de colocarse en una línea de tres junto a Max Verstappen y el monegasco.

El mexicano intentó llevar su RB19 hasta la zona de pits y, aunque lo consiguió, el equipo no pudo repararlo. Red Bull trató de solucionar el problema en el box, pero cuando el mensaje de abandono fue definitivo, Checo Pérez se lamentó.

Ahora, en una de las cámaras abordo subidas a internet se puede ver que el mexicano estaba triste y con los ojos a puntos de soltar lágrimas cuando se anunció que no podría continuar en su carrera de casa.

Después de abandonar, el mexicano de Red Bull señaló que había decidido atacar para pelear por la victoria.

“Hoy no hemos pensando en el campeonato, era un riesgo innecesario, pero hoy solo pensaba en ganar. Un podio para mí en México no era suficiente”, expresó el piloto de Red Bull.

“Tuve una muy buena arrancada y me encontré en una situación donde podía tomar el liderato, había el gap y fui por él, no pensaba de verdad que Leclerc iba a frenar tan tade, iba por en medio, porque ya lo había pasado y no lo esperaba. No esperaba que iba a estar ahí”, dijo en la zona de medios.