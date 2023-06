VIDEO: Checo Pérez admite error y considera puede remontar en España

Sergio Pérez no considera que todo esté perdido luego de haber sido eliminado en la Q2 de la clasificación del Gran Premio de España, una situación que lo ha puesto en la parrilla en la posición 11, la segunda carrera consecutiva fuera de los 10 primeros tras su eliminación en la Q1 en el Gran Premio de Mónaco.

Desde el arranque las condiciones fueron difíciles para Checo Pérez. Las condiciones de pista mojada que aún prevalecían tras la lluvia en la tercera práctica afectaron el ritmo del Red Bull Racing marcado con el número 11.

En la Q1 estuvo cerca de quedar eliminado y solo avanzó en la posición 15 tras mejoras en su último intento. En la Q2 la presión de nuevo se puso cuando después de su primera salida no logró asegurar un tiempo que le permitiera estar en los tres primeros, algo que sí consiguió su compañero Max Verstappen.

A falta de dos minutos, el mexicano se fue a la grava en su intento clave para asegurar su avance al grupo de los 10 más veloces cuando transitaba la curva 5. Ante esto ya no fue posible meterse en la Q3 y aunque mejoró su registro previo solo le alcanzó para la posición 11.

“Fue una sesión complicada, tenía problemas, estaba mojada la pista”, indicó Pérez a los micrófonos de FOX Sports México al llegar a la zona de medios en donde explicó más a detalles las complicaciones que lo llevaron a su salida de la pista.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“En las curvas medias no podía traccionar, me estaba costando mucho traccionar. En mi último intento de la Q2 cometí el error que me salí en la 5. Logré regresar, pero mis neumáticos ya estaban muy calientes”.

“Estaba muy mojado en el lavadero y fuera de él, había mucha agua ahí”, agregó Pérez al indicar cómo el agua afectó su desempeño y contribuyeron a la pérdida de control de su RB19.

Aunque el panorama es similar a Mónaco donde arrancará fuera de los 10 mejores, el mexicano no piensa que esté condenado a no avanzar y sumar puntos dado que solo está un puesto detrás de Oscar Piastri, el hombre que iniciará desde la última posición de la quinta fila.

“Al final, estamos en 11°. Podemos correr desde ese lugar. Será importante mantener ese timo y ser competitivos el día de mañana”, expresó Pérez quien se mantuvo en los tres primeros en las prácticas libres del viernes y sábado.

