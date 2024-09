VIDEO: El accidente de Colapinto que causó una bandera roja en la FP1 de Azerbaiyán

Franco Colapinto terminó contra el muro su primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto argentino perdió el control de su Williams FW46 al llegar a la curva cuatro del trazado callejero de Bakú y golpeó el costado izquierdo del monoplaza, causando daños considerables.

La sesión fue detenida inmediatamente con bandera roja para permitir que se retire el coche de Colapinto, quien pasó por el centro médico del circuito solo por precaución.

"Estoy bien. Lo siento, chicos", dijo por la radio el piloto de 21 años, quien se encuentra en su segundo fin de semana como piloto titular de Williams después de debutar hace dos semanas en el Gran Premio de Italia.

Comisarios con el coche accidentado de Franco Colapinto, Williams FW46 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

El incidente fue en contra de los planes de Colapinto para este primer día en Bakú, donde buscaba acumular experiencia y ganar confianza en un circuito en el cual nunca antes había conducido.

"El objetivo es ir poco a poco. Creo que es muy parecido a Monza. En Monza no conocía el coche. Ahora no conozco la pista. Así que todavía hay que aprender sólo una cosa. Tres sesiones de entrenamientos libres, creo que es más que suficiente para aprender la pista. No he estado en muchos circuitos urbanos, pero espero haber hecho suficiente preparación en el simulador y haber trabajado muy duro con el equipo para hacer lo suficiente para estar en el ritmo rápido", dijo el jueves.

"Sé que va a ser duro. Pero estoy trabajando y preparándome mucho para estar listo. Por supuesto, creo que tenemos un coche muy bueno para poder sumar puntos. Y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Creo que hay que ir paso a paso, sesión a sesión, y luego ver dónde terminamos".

El incidente de Colapinto marcó la tercera bandera roja de la práctica en Azerbaiyán.

Charles Leclerc había tenido un golpe con el muro en la curva 15 con su Ferrari, mientras que previamente la sesión se detuvo con una pieza de metal que estaba sobre el circuito.

VIDEO: así fue el choque de Franco Colapinto en la FP1 de Bakú