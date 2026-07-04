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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

VIDEO: ¿Qué sucedió en el incidente de Colapinto en la clasificación del GP de Gran Bretaña?

Franco Colapinto tendrá que remontar desde la parte posterior de la parrilla en Silverstone el domingo por un incidente en la Q1.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
colapinto incidente

Franco Colapinto

Foto de: Motorsport.com

El argentino Franco Colapinto no pudo completar su último giro en la clasificación del Gran Premio de la Gran Bretaña por lo que su carrera del domingo será una competencia donde tendrá que buscar la remontada, esto luego sufrir un trompo en la parte final de la Q1.

Colapinto estuvo dentro de los 16 mejores después de su primer intento, pero conforme la pista fue mejorando entró en zona de eliminación, aunque con el potencial de colocarse en la ronda de la Q2 en el giro definitivo.

Cuando el argentino de Alpine saltó a la pista para su último intento en la parte final de la Q1, Colapinto estaba mejorando sus registros como una señal de que estaba encaminado a pasar el corte de los mejores 16. Sin embargo, en un instante apareció con el coche trompeado y causando una bandera amarilla.

Unas imágenes más amplias del incidente mostraban a Colapinto con su Alpine volando entre las curvas 11 y 12, una secuencia de curvas de alta velocidad donde el viento afecta la estabilidad de los monoplazas.

En la comunicación por la radio Colapinto destacó que perdió completamente la parte trasera del Alpine y, con ello, sufrió el incidente que le hizo perder su último intento sentenciándolo a la 19° posición de la parrilla. Hasta el momento el equipo francés no ha señalado cuál ha sido la causa de la pérdida de estabilidad en la vuelta rápida. 

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