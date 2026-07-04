Colapinto cree que las mejoras de Alpine no se adaptan a su manejo tras su trompo en Silverstone

Franco Colapinto cree que las mejoras introducidas recientemente por Alpine no se adaptan a su estilo de manejo después de que su clasificación del sábado quedara arruinada por un veloz trompo en el final de la Q1.

Colapinto se encontraba en zona de eliminación cuando comenzó su último intento de vuelta rápida y estaba mejorando su registro para avanzar a la Q2 cuando perdió el control del A526 a alta velocidad en la rápida curva de Becketts.

Afortunadamente no llegó a golpear las defensas, pero el incidente lo dejó en la 19° posición de partida para la carrera del domingo en Silverstone.

"Sinceramente no entiendo por qué perdí el auto. Hice exactamente lo mismo que antes y la parte trasera se fue completamente, muy, muy temprano en la curva. Es un poco decepcionante, porque el auto se sentía un poco mejor que antes y que en la clasificación sprint", dijo Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"La verdad es que ahora mismo no lo entiendo, pero, por supuesto, vamos a trabajar duro e intentar dar un buen paso para la carrera, tratar de ganar algunas posiciones en la largada y adelantar algunos autos".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Erik Junius

La salida de pista ocurrió en una de las zonas más rápidas del trazado británico, justamente el tipo de curvas en las que Alpine ha tenido problemas desde el inicio de la temporada.

"Creo que, naturalmente, este año las curvas rápidas no han sido nuestro punto fuerte. No hemos sido los mejores en las curvas de alta velocidad, incluso comparados con Audi y Racing Bulls, que han sido constantemente más fuertes allí. Así que, otra vez, creo que tenemos que entender cómo mejorar un poco el rendimiento en ese tipo de curvas", dijo Colapinto.

Al profundizar sobre sus sensaciones al volante del Alpine, el piloto de 23 años explicó: "Ha sido un poco más inconsistente que antes y las entradas a las curvas han sido más bruscas, mientras que la variación del balance a lo largo de la curva es mayor. Así que es una combinación de varias cosas".

Alpine se había acostumbrado a ser un habitual del top 10 en las primeras carreras de la temporada, pero últimamente ha quedado fuera de ese grupo, como también demuestra el 12° puesto conseguido por Pierre Gasly con el otro auto del equipo en la clasificación. Esa caída coincide con la introducción de mejoras aerodinámicas que no parecen estar funcionando como se esperaba y que, según Colapinto, lo afectan aún más a él.

"Creo que las características aerodinámicas definitivamente cambiaron en cuanto a lo que hace la aerodinámica a lo largo del rango de velocidades y cuánto apoyo nos proporciona. Así que ese cambio en el balance aerodinámico es un poco diferente y quizá nos esté afectando, probablemente a mí un poco más por mi forma de manejar", señaló.

"Hemos estado intentando encontrar una solución y creo que hoy, en la clasificación, el auto se sentía mejor en las curvas de baja y media velocidad. Por supuesto, realmente no sé por qué perdí el auto, porque era una curva que se hace a fondo y con clipping, y durante todo el fin de semana había sido muy estable y con subviraje. Así que tenemos que entender un poco qué pasó, pero, en general, sentí que la dirección que tomamos para las curvas de baja y media velocidad era mejor, así que ojalá podamos hacer una buena largada mañana y avanzar", concluyó.