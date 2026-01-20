Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Noticias
Fórmula 1

VIDEO: Lindblad debuta con un choque con el Racing Bulls 2026 en el shakedown

El piloto debutante de Racing Bulls acabó en la arena de Villeneuve mientras daba su primera vuelta al volante del VCARB03, que hoy ha debutado en la pista de Imola en el Shakedown.

Jacopo Rava Giacomo Rauli
Editado:
Añadir como fuente preferente

Un debut lluvioso, un debut afortunado. Pero no siempre. Racing Bulls ha sacado hoy por primera vez a la pista su monoplaza 2026 para el Mundial de Fórmula 1, aprovechando los 15 kilómetros disponibles para la prueba. Pero para Arvid Lindblad las cosas no han salido como él hubiera querido.

En una pista de Imola cada vez más peligrosa por la lluvia, que cae incesantemente desde esta mañana, el piloto, que el próximo 8 de agosto cumplirá 19 años, ha sido el desafortunado protagonista de una salida de pista.

 

Al llegar a Villeneuve, Arvid perdió el control del VCARB03, que salió a la pista con neumáticos Full Wet demo para intentar hacer frente a la gran cantidad de lluvia caída, y terminó en la arena.

Afortunadamente, el monoplaza no debería haber sufrido daños importantes, aunque provocó la bandera roja ideal por quedarse parado fuera de la pista.

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Davide Cavazza

El VCARB03 de Lindblad, que, recordemos, sustituyó a Liam Lawson tras la primera vuelta del coche realizada a las 12:26 de hoy, fue recuperado por una grúa, cubierto con una lona azul y llevado al box del equipo de Faenza para las primeras comprobaciones.

El nuevo monoplaza, por lo tanto, solo ha dado una vuelta a la pista hasta ahora, tras algunos problemas encontrados durante la mañana. Todavía le quedan dos vueltas disponibles hoy, antes de la jornada de rodaje que se celebrará mañana en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola con los dos pilotos titulares, Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Para el piloto londinense no ha sido precisamente el mejor comienzo posible, pero conviene recordar lo que le ocurrió a Isack Hadjar en el Gran Premio de Australia. Tras el sonado error en Albert Park, el parisino protagonizó una temporada de debut para enmarcar.

Lea también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo En vivo: Sigue la presentación del Audi F1 2026, conoce los horarios
Artículo siguiente Cadillac confía en que el motor Ferrari es legal y tendrá potencial

Comentarios destacados
Más de
Jacopo Rava
Imola inicia una gran renovación mientras el sueño de la F1 sigue vivo

Imola inicia una gran renovación mientras el sueño de la F1 sigue vivo

General
General
Imola inicia una gran renovación mientras el sueño de la F1 sigue vivo
Checo Pérez cubre distancia de un gran premio y medio en su primer test con Cadillac

Checo Pérez cubre distancia de un gran premio y medio en su primer test con Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
Checo Pérez cubre distancia de un gran premio y medio en su primer test con Cadillac
Herta: pruebas en Monza para preparar su debut en 2026

Herta: pruebas en Monza para preparar su debut en 2026

FIA F2
FIA F2
Herta: pruebas en Monza para preparar su debut en 2026
Arvid Lindblad
Más de
Arvid Lindblad
Racing Bulls estrena el VCARB03 en pista: Primeras vueltas del motor Red Bull-Ford

Racing Bulls estrena el VCARB03 en pista: Primeras vueltas del motor Red Bull-Ford

Fórmula 1
Fórmula 1
Racing Bulls estrena el VCARB03 en pista: Primeras vueltas del motor Red Bull-Ford
¿Qué se puede esperar de la presentación de Red Bull en Detroit para la F1 2026?

¿Qué se puede esperar de la presentación de Red Bull en Detroit para la F1 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Qué se puede esperar de la presentación de Red Bull en Detroit para la F1 2026?
VIDEO: Ricciardo aparece en un evento de Red Bull junto a Verstappen y Lindblad

VIDEO: Ricciardo aparece en un evento de Red Bull junto a Verstappen y Lindblad

Fórmula 1
Fórmula 1
VIDEO: Ricciardo aparece en un evento de Red Bull junto a Verstappen y Lindblad
RB
Más de
RB
Hadjar admite que no estaba preparado para lo que ocurre después de un podio de F1

Hadjar admite que no estaba preparado para lo que ocurre después de un podio de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Hadjar admite que no estaba preparado para lo que ocurre después de un podio de F1
Los desafíos que enfrenta Racing Bulls de cara a la F1 2026

Los desafíos que enfrenta Racing Bulls de cara a la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Los desafíos que enfrenta Racing Bulls de cara a la F1 2026
Racing Bulls F1 se mantiene fiel al blanco para la decoración de 2026

Racing Bulls F1 se mantiene fiel al blanco para la decoración de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Racing Bulls F1 se mantiene fiel al blanco para la decoración de 2026

Últimas noticias

Bortoleto: No creo que con Audi ganemos este año, solo debemos mejorar

Bortoleto: No creo que con Audi ganemos este año, solo debemos mejorar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Bortoleto: No creo que con Audi ganemos este año, solo debemos mejorar
¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?

¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?
Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1

Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1
Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Contáctenos

© 2026 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros