VIDEO: Lindblad debuta con un choque con el Racing Bulls 2026 en el shakedown
El piloto debutante de Racing Bulls acabó en la arena de Villeneuve mientras daba su primera vuelta al volante del VCARB03, que hoy ha debutado en la pista de Imola en el Shakedown.
Un debut lluvioso, un debut afortunado. Pero no siempre. Racing Bulls ha sacado hoy por primera vez a la pista su monoplaza 2026 para el Mundial de Fórmula 1, aprovechando los 15 kilómetros disponibles para la prueba. Pero para Arvid Lindblad las cosas no han salido como él hubiera querido.
En una pista de Imola cada vez más peligrosa por la lluvia, que cae incesantemente desde esta mañana, el piloto, que el próximo 8 de agosto cumplirá 19 años, ha sido el desafortunado protagonista de una salida de pista.
Al llegar a Villeneuve, Arvid perdió el control del VCARB03, que salió a la pista con neumáticos Full Wet demo para intentar hacer frente a la gran cantidad de lluvia caída, y terminó en la arena.
Afortunadamente, el monoplaza no debería haber sufrido daños importantes, aunque provocó la bandera roja ideal por quedarse parado fuera de la pista.
Liam Lawson, Racing Bulls
Foto de: Davide Cavazza
El VCARB03 de Lindblad, que, recordemos, sustituyó a Liam Lawson tras la primera vuelta del coche realizada a las 12:26 de hoy, fue recuperado por una grúa, cubierto con una lona azul y llevado al box del equipo de Faenza para las primeras comprobaciones.
El nuevo monoplaza, por lo tanto, solo ha dado una vuelta a la pista hasta ahora, tras algunos problemas encontrados durante la mañana. Todavía le quedan dos vueltas disponibles hoy, antes de la jornada de rodaje que se celebrará mañana en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola con los dos pilotos titulares, Liam Lawson y Arvid Lindblad.
Para el piloto londinense no ha sido precisamente el mejor comienzo posible, pero conviene recordar lo que le ocurrió a Isack Hadjar en el Gran Premio de Australia. Tras el sonado error en Albert Park, el parisino protagonizó una temporada de debut para enmarcar.
