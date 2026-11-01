Fórmula 1 GP de México
VIDEO: Fuerte accidente de Bottas por falla en el Cadillac detiene el GP de México
Un fuerte accidente de Valtteri Bottas en la curva 1 obligó a detener el Gran Premio de México con bandera roja. El finlandés terminó contra las barreras y permanecía dentro de su Cadillac mientras esperaba la llegada del equipo médico.
Federico Faturos
Publicado: 1 nov 2026, 21:14
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Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
La dirección de carrera dispuso inicialmente la salida del auto de seguridad y luego interrumpió la competencia. Bottas fue visto moviéndose dentro del habitáculo, aunque todavía no se había comunicado un parte médico ni confirmado la causa del accidente.
La neutralización llegó en plena disputa estratégica, después de que varios pilotos completaran sus cambios de neumáticos. Lewis Hamilton colocó blandos, mientras que Sergio Pérez también aprovechó para realizar una nueva detención. Oscar Piastri volvió a sufrir una parada lenta.
La carrera ya había tenido incidentes desde la largada. Charles Leclerc recibió cinco segundos de sanción por salir de pista y ganar ventaja durante su maniobra sobre Hamilton en la curva 4. George Russell, por su parte, fue penalizado con diez segundos por provocar un toque con Isack Hadjar.
Franco Colapinto había comenzado con neumáticos medios y luego pasó a los blandos. El argentino tuvo inconvenientes en su parada y quedó detrás de Pierre Gasly, antes de recuperar el lugar mediante un intercambio ordenado por Alpine. Pérez también sufrió una detención lenta antes de la interrupción.
VIDEO: Así fue el accidente de Valtteri Bottas en el Gran Premio de México
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