James Vowles: Sainz y Albon me dirían si estuvieran considerando dejar Williams

El jefe del equipo Williams, James Vowles, insiste en que el equipo británico de Fórmula 1 podrá retener a Alex Albon y Carlos Sainz para la próxima temporada, y agrega que serían transparentes si quisieran marcharse.

La escudería de Grove logró un progreso significativo con su coche la temporada pasada y subió al quinto puesto en el campeonato de constructores, pero 2026 hasta ahora no ha estado a la altura de sus aspiraciones; el FW48 de este año tiene sobrepeso y carece de carga aerodinámica.

Vowles dice que el equipo está abordando esos problemas, y se espera que las mejoras de ahorro de peso aparezcan en cada una de las próximas carreras hasta que el coche alcance el límite de peso. Los finales en los puntos en Miami, Montreal y Mónaco también demostraron que el coche tiene potencial.

Aunque los resultados actuales podrían hacer que la confianza de un piloto flaquee, y se ha sugerido que Sainz aún podría desempeñar un papel en el mercado de pilotos de 2027, Vowles cree que ambos pilotos han apostado por el proyecto y que "quieren que su futuro" esté en Williams.

"Lo bueno de ambos es que tienen los mismos valores que yo, que son honestidad y transparencia", declaró Vowles. "Así que tenemos conversaciones honestas, desde octubre del año pasado, cuando empecé a ver problemas, hasta enero, febrero y marzo; y luego esto es lo que estamos haciendo para solucionarlo este año.

"Lo que ha significado para Carlos y Alex es que pueden ver que lo que ven conmigo es lo que hay. Les diré las partes malas, pero también les diré las partes buenas. Y todavía hay algunas partes buenas. Las tasas de desarrollo que estamos alcanzando ahora y lo que estamos llevando a la pista, la rapidez con la que podemos llevarlo a la pista.

"Porque tenemos los mismos valores en esa honestidad y transparencia, significa que si están considerando cualquier otra cosa, vienen a mí y hablan conmigo sobre ello.

"En este momento, Carlos y Alex quieren que su futuro esté aquí. Me lo han dicho a mí, pero también se lo han dicho públicamente a ustedes al mismo tiempo."

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Vowles añadió que los pilotos serían "tontos" si no consideraran sus opciones en un equipo puntero, pero explicó que Williams estaba haciendo todo lo posible para mostrar a ambos pilotos una mejora tangible en el rendimiento.

Añadió que quería que ambos pilotos sintieran que era "su equipo", algo muy distinto del Williams de antaño, cuando se consideraba que los pilotos eran secundarios respecto al desarrollo técnico interno.

"Este sigue siendo el punto del mercado en el que todos los equipos, si mañana surgiera un puesto en Mercedes, serían tontos si no consideraran cuáles son sus opciones", continuó.

"Pero a lo que están comprometidos en este momento es a Williams y a nuestro futuro porque les gusta lo que estamos haciendo para invertir en nuestro futuro y nuestra dirección. No hemos estado a la altura de su rendimiento. Nos hemos equivocado este invierno.

"Mi trabajo es mostrarles cómo vamos a corregirlo y rápido, y proporcionarles un entorno en el que puedan empezar a luchar por podios de nuevo y por más en el futuro, como hicimos el año pasado.

"No estoy preocupado. Solo por dos razones. Creo que los equipos ganadores, no hay muchos ahora que sean equipos ganadores, uno o dos. Tienen su estructura establecida y no buscan cambiarla pronto.

"Pero además, Alex y Carlos ya han invertido mucho de su tiempo para convertir esto en un equipo que quieren que sea. Es su equipo y eso no es algo que se pueda conseguir en ningún otro lugar de la parrilla.

"Y seguiré haciendo que sea su equipo para que sean líderes dentro de él. Y eso es bastante único."