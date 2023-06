Webber: Checo Pérez está perdiendo puntos y sus opciones del título

En el Circuit de Barcelona-Catalunya, Max Verstappen ganó el llamado 'Grand Slam' por tercera vez en su carrera en la F1. El holandés mostró soberanía durante todo el fin de semana y solo encontró su nombre fuera de la cima de los tiempos en la Q1, esto mientras su compañero Sergio Pérez apenas rescató el cuarto puesto.

Luego, Verstappen logró la pole por casi medio segundo, lo que podría haber sido incluso más rápido, y después de liderar cada vuelta de carrera y marcar el tiempo de vuelta más rápido, se llevó la victoria.

"Fue una clínica completa. Parecía que era una cuestión de niños contra hombres", Mark Webber comenzó su reseña con Motorsport.com.

"A Max le gusta el coche tal como está ahora, se siente uno con él y, por supuesto, no hay ningún tipo de presión interna. Si todavía te queda tanto margen y no tienes que empujar el límite en todas partes, también hace que sea más fácil porque mantienes el enfoque completamente en ti mismo. En última instancia, este es un gran problema para la competencia, también porque la competencia detrás de Red Bull cambia constantemente. No hay competencia para Max este año ", continúa el australiano.

Su colega analista David Coulthard comparte esa opinión y también agrega casualmente: "Este fin de semana podemos colocarnos fácilmente a la par de los fines de semana más dominantes de Schumacher, Senna y Hamilton. No tengo ninguna duda. El hombre parece una máquina en el momento."

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Después de victorias sucesivas en Miami, Mónaco y Barcelona, ​​​​una posible pelea por el título también parece haber sido cortada de raíz, aunque, por supuesto, todavía quedan quince carreras en el programa.

Sin embargo, Webber ya sabe bastante al haber estado inmiscuido en una lucha y cree que nunca ha habido un duelo real con Checo Pérez.

"Desde mi punto de vista y también en mi tiempo, solo se podía hablar de una pelea por el título si aún quedaban algunas carreras. Solo he estado en una pelea real por el título, que duró hasta la última carrera. Pero solo en septiembre u octubre se puede hablar de una pelea por el título. Es entonces cuando tienes que estar ahí. Si ya te pierdes todos esos puntos, entonces, en mi opinión, la pelea por el título terminará incluso antes de que comience", expresó el australiano quien perdió la batalla en el año que Sebastian Vettel ganó su primer campeonato.