Whitmarsh, antiguo jefe de McLaren, regresa a la F1 con Aston Martin

El británico fue famoso por su larga etapa en McLaren que inició en 1989 hasta 2014, con un paso importante como director general del equipo y jefe de escudería desde 2008 hasta su partida.

Desde que dejó la Fórmula 1 ha participado en varios proyectos, entre ellos como presidente de la empresa tecnológica emergente BAR Technologies, y un papel similar en Offshore Wind Growth Partnership. También estuvo muy involucrado en la Comisión Lewis Hamilton.

Whitmarsh ha sido contratado para dirigir la nueva división Aston Martin Performance Technologies, que tiene como objetivo diversificar la tecnología de la F1 y de los coches deportivos británicos de producción en sectores clave de la industria.

El presidente de Aston Martin, Lawrence Stroll, ha declarado que el nombramiento de Whitmarsh es un paso más en su empeño por convertir su equipo de F1 en campeón del mundo.

"Martin disfrutará de la responsabilidad de liderazgo senior y me asistirá y apoyará en el establecimiento de la nueva dirección estratégica para Aston Martin Performance Technologies y sus subsidiarias, incluyendo el objetivo crucial de liderar la transformación de Aston Martin en una organización ganadora de campeonatos mundiales dentro de la Fórmula 1 en los próximos cuatro o cinco años, pero también en evolucionar hacia un negocio de 1.000 millones de libras en un periodo de tiempo similar", explicó.

"Martin ha tenido una larga y exitosa carrera de alto nivel, que abarca los sectores del automovilismo, la automoción, la industria aeroespacial, la marina y las energías renovables. Además, es un hombre de éxito probado en la F1. Por lo tanto, es la persona ideal para trabajar conmigo y con nuestro equipo directivo para liderar e inspirar a nuestra plantilla hacia el futuro exitoso tanto dentro como fuera de la pista”.

Hablando de su nuevo nombramiento, Whitmarsh dijo que se sintió atraído por Aston Martin por la visión de Stroll, y sintió que el objetivo de ser campeones mundiales era alcanzable en el periodo de tiempo que consideran.

"Conozco y admiro a Lawrence desde hace muchos años, y siempre me ha impresionado su formidable visión de los negocios y su inagotable ambición", explicó.

"Igualmente, siempre he respetado al 'Equipo Silverstone', si puedo llamarlo así, que a menudo ha obtenido éxitos mayores a los esperados bajo sus diversas encarnaciones anteriores, y que ahora tiene el peso para pegar más fuerte que nunca”.

"Lawrence pretende que Aston Martin gane campeonatos mundiales de F1, simple y llanamente, y no me habría unido a él en ese empeño si no estuviera totalmente convencido de que es un objetivo totalmente alcanzable”.

"Sé lo que se necesita para ganar en la F1 e, inspirado por el liderazgo de Lawrence y respaldado por la habilidad, la pasión y la determinación de todo el equipo, tengo la intención de hacer todo lo posible para asegurarme de que nuestro equipo se convierta en la operación ganadora que Lawrence está decidido a que sea".