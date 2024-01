Por qué el retraso de Williams F1 es positivo para Vowles

Después de ser una parte fundamental de Mercedes durante sus primeros años ganadores, Vowles ha admitido que se vio sorprendido negativamente por instalaciones de Williams que, según él, en ciertas áreas estaban unos 20 años desfasadas.

Por esa razón, en cuanto llegó presionó mucho, con bastante éxito, para cambiar los límites de gasto de capital de la F1 y así poder hacer una mayor inversión para ayudar a solucionar las carencias de Williams respecto al resto de equipos.

Pero mientras que a muchos les desanimó el largo camino que había por delante para ponerse al día en un intento por llevar a la escudería británica a la parte delantera de la parrilla, para James Vowles las cosas son muy diferente.

Tras haber hecho en 2023 su mejor temporada desde el 2017, con una séptima posición en el mundial de constructores, Vowles cree que lograr ese resultado con los déficits que tienen es realmente un gran estímulo, ya que el equipo ahora sabe que puede ponerse objetivos más ambiciosos para el futuro.

En declaraciones a Motorsport.com sobre la situación de las infraestructuras de Williams, Vowles dijo: "Me gusta. Y voy a explicar por qué me gusta. Este equipo lo hizo increíblemente bien antes de que yo me uniera a ellos. Están impulsados por la pasión. Es un equipo de carreras real".

"Cada vez que miro nuestras instalaciones, estructuras, infraestructuras, métodos y me doy cuenta de lo atrasados que estamos [en comparación con el resto], no hago más que animarme".

"Estamos donde estamos ahora, pero no veo la hora de que se cambien muchas cosas, porque estaremos en una posición mucho mejor. Aún quedan muchos frutos por recoger", explicó.

Photo by: Williams James Vowles, Team Principal, Williams Racing

Una nueva mentalidad

Aunque Vowles sabe que para que Williams se ponga en una situación competitiva similar a la de sus rivales necesitan un proyecto a largo plazo debido a los grandes cambios de infraestructuras, eso no le ha impedido hacer cambios más inmediatos desde su llegada al equipo.

Y quizás el área en la que ha podido tener una mayor influencia es en el cambio de mentalidad de Williams, a través de un cambio de actitudes y dándole más confianza a sus empleados.

Para empezar, se deshizo de una mentalidad cortoplacista que, en su opinión, no ayudaba: "Cuando llegué, pregunté: '¿Cómo vamos con el coche del año que viene? Y me dijeron que 'todavía nada'. Entonces yo dije: 'Pues bien, vamos a cambiar eso inmediatamente. Tenemos que centrarnos en el próximo año, en el siguiente e incluso en 2026 ya'".

Williams contaba con el personal adecuado, pero no funcionaba de la forma correcta.

"No acabas séptimo en el campeonato con lo que tenemos a menos que tengas personas muy inteligentes. Pero antes no trabajaban juntos. Eran grupos de personas muy, muy aislados".

"Así que el primer paso fue juntarlos para que trabajaran juntos como un solo rupo. Luego, dar la responsabilidad al grupo [entero] de que el rendimiento es trabajo y mérito de todos".

Photo by: Williams James Vowles, Team Principal, Williams Racing

"No se trata de aerodinámica. No es la dinámica del vehículo. Es el grupo. Resolvedlo todo vosotros mismos. Los mezclas a todos y, de repente, consigues un cambio de dinámica, que no es señalarse con el dedo los unos a los otros. Es decir: 'vale, trabajemos juntos'.

"El segundo cambio es mirar siempre con optimismo a lo que viene. No importa lo que pase en esta carrera o en la siguiente. Lo que me emociona es cómo vamos a desarrollarnos a lo largo del año que viene, del siguiente y del 2026. Esos son grandes cambios. ¿Y cómo lo conseguimos?".

"Hubo quienes se centraron en la extinción de incendios a corto plazo. Pero hay que dejar las mangueras y centrarse en crear una estructura adecuada".

"Lo bueno empieza a llegar seis o doce meses después. La organización ha confiado en este cambio y ha pasado de 'vamos a trabajar' a 'cómo mejoramos y miramos hacia delante'", explicó.

Vowles espera que el progreso haya sido notable en Williams desde su llegada, sobre todo en las áreas que van más allá de la pura velocidad del coche.

"Hay algunas cosas que todo el mundo puede hacer, y el rendimiento es una mezcla de muchas cosas, pero me refiero a la actitud, el enfoque, el lenguaje corporal, el camino que tomamos y la inversión", dijo. "Todos ellos son cambios de enfoque que, espero, sean tangibles en el equipo".

"Me siento cómodo con la dirección que hemos tomando. Me siento cómodo porque el barco está yendo en la dirección correcta. Todavía no estamos en la dirección 100% correcta, pero al menos hemos girado el timón y nos estamos moviendo", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!