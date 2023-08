Williams no tiene el apoyo de sus rivales para mejorar su fábrica

Debido a que su fábrica se encuentra atrasada en cuanto a infraestructura en comparación con sus rivales, Williams ha sido la principal voz en la presión para permitir a los equipos un margen extra en gasto de capital con el fin de llevar sus instalaciones al nivel de equipos líderes como Red Bull y Mercedes.

Sin embargo, otras escuderías como Alpine, McLaren, Alfa Romeo y AlphaTauri también desean tener una oportunidad extra para invertir en mayor o menor medida.

La Comisión de F1 debatió el viernes pasado en Spa dos niveles de asignación de gastos adicionales para todos los equipos, así como una opción alternativa en la que los proyectos de los equipos, como un nuevo simulador o un banco de potencia para la caja de cambios, se evaluarían caso por caso.

Pero tras una serie de votaciones, no se llegó a ninguna conclusión y, en su lugar, el asunto se remitió a un nuevo debate en el comité asesor financiero, y el plazo para la votación se amplió hasta finales de octubre.

"Si echo la vista atrás, el 20 de febrero, es decir, pocos días después de empezar aquí, fue el primer día que puse sobre la mesa que nosotros en Williams necesitamos ayuda", dijo Vowles.

"No podemos competir al frente con las instalaciones que tenemos en la fábrica. Eso sigue siendo así hoy. Eso no ha cambiado".

"Y en cinco meses más o menos, es lamentable y decepcionante, francamente, que estemos en una situación en la que, de nuevo, esa reunión, yo diría, dio vueltas en círculos".

"Y hasta cierto punto, así será, porque todos en esa sala quieren asegurarse de que no salen perdiendo con respecto a los demás. Y no había forma de hacerlo".

"No hay manera de dejar que Williams gane en instalaciones, especialmente en una circunstancia en la que actualmente estamos séptimos en el campeonato".

"Sabes que otros equipos se verán perjudicados por el hecho de que podríamos poner millones y algunos están en diferentes posiciones. Algunos no tienen dinero para gastar, otros no quieren gastarlo y otros tienen miedo al cambio. Alinear todo eso en una sala en el espacio de dos horas simplemente no es posible".

Vowles señaló que era inevitable que los actuales equipos top no quisieran ver cambios, y los instó a ver el panorama más amplio.

"En todas las votaciones, no ha sido una sorpresa, sobre todo cuando hemos hablado de quién tiene que ponerse al día. Básicamente, en un lado de la mesa, -esto es una coincidencia, por cierto, no nos alineamos de esta manera- estaban los equipos de la parte trasera de la parrilla y en el otro lado de la mesa los equipos de la parte delantera de la parrilla.

"Y no te sorprenderá que los de la parte de atrás de la parrilla casi todos por unanimidad tuvieran las manos levantadas en la mayoría de estas votaciones. Los de la parte delantera de la parrilla no. Hubo algunas excepciones".

"Esto es por el bien del deporte. Y realmente lo creo. Soy consciente de que tengo más que otros para ganar. Es necesario que un domingo cualquiera no se sepa quién va a ganar particularmente".

"Y ciertamente el dominio no existe de la manera que existe en este momento. Creo que eso es bueno para el deporte. Para ello, todo el mundo necesita tener unas instalaciones que ni siquiera estén a la par, sino la capacidad de producir rendimiento y avanzar. Y ese no es el caso tal y como está hoy".

Vowles confirmó que la opción caso por caso no obtuvo mucha tracción en la reunión, en comparación con un aumento generalizado del gasto.

"Así que el aumento generalizado fue el que tuvo más apoyo, como se puede imaginar porque todos los equipos de la parrilla se benefician de ello", dijo.

"No es la solución correcta para el deporte, pero aún así, como Williams, hubiera preferido un aumento general a nada, que es donde estamos hoy".

"Caso por caso, como es de imaginar, las manos empezaron a bajar. De hecho, me dolía la mano de tanto sostenerla en el aire en ese período de tiempo, y bajó bastante cuando ya íbamos caso por caso".

En cuanto a los próximos pasos, dijo: "Es difícil saber qué va a cambiar en los próximos dos meses, que es cuando nos reuniremos para hablar de todo esto".

"Porque los temores de cada uno de dónde se encuentran en el campeonato y cómo les afecta a corto plazo y lo poderoso que Williams podría llegar a ser como resultado de ello seguirán ahí".

"Lo que espero de todo esto es que, sin duda, en esa sala se esté de acuerdo en que Williams, entre todos los compañeros, es el que tiene menos instalaciones y eso hay que rectificarlo. Y volveremos a intentarlo para ver si conseguimos modificar la mentalidad de los demás".

