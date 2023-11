Por qué ser 7º significa más para Williams F1 que los millones extra

La escudería con sede en Grove llegaba al final de la F1 en Abu Dhabi con la esperanza de frenar el avance de su rival más cercano, AlphaTauri, en la lucha por la séptima plaza en la batalla del campeonato de equipos.

Aunque Williams no consiguió puntuar en una pista que no se adaptaba especialmente bien a su coche, el octavo puesto de Yuki Tsunoda no fue suficiente para que su rival italiano lo adelantara.

Después de la carrera, Vowles dijo que, aunque el aumento del premio en metálico era más que bienvenido, para el equipo era más importante cumplir su objetivo de final de temporada.

"Probablemente lo más importante es que sienta las bases para el equipo, que tienen algo sobre lo que construir ahora", dijo a Motorsport.com.

"Se pierde tiempo en el túnel de viento y no es el elemento financiero lo que nos preocupa especialmente".

"Pero lo que quería era que se levantaran y dijeran: este es el comienzo de nuestro viaje. Por cierto, no vamos a retroceder desde aquí. Esta es una nueva norma de facto y un resorte para nosotros".

Aunque la prima estimada de 9 millones de dólares por acabar séptimos no supondrá un cambio de juego para Williams, ya que necesita una inversión muchas veces superior para luchar al frente, Vowles afirma que tiene un significado más amplio para el propietario del equipo, Dorilton Capital.

"Siempre ayuda tener dinero en la cuenta bancaria", dijo. "Pero he sido muy abierto y público sobre el hecho de que estamos tirando, en términos de pérdidas, decenas de millones".

"Pero estamos aquí para invertir, para volver al frente, cueste lo que nos cueste a corto plazo".

"Lo que hace es ayudar bastante a la discusión cuando voy entre bastidores y pido 100 millones de dólares más, que son las cifras de las que estamos hablando. Supone una gran diferencia".

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Logan Sargeant, Williams FW45, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Momento de orgullo

La carrera de Abu Dhabi había sido nerviosa para Williams, ya que era consciente de que la creciente competitividad de AlphaTauri lo había dejado con opciones de arrebatarle la séptima posición.

Esto se confirmó cuando Tsunoda se clasificó sexto y, con una estrategia a una parada, llegó a liderar la carrera en un momento dado.

Vowles insistió en que mantuvo la calma durante todo el Gran Premio, a pesar de que el resultado estaba en el filo de la navaja.

"Curiosamente, no me pongo nervioso en las carreras, aunque Netflix me estaba grabando", dijo.

"Estoy seguro de que mis expresiones en algunos momentos no van a ser las mejores, pero la conclusión a la que llegué antes incluso de que empezara la carrera es que pasara lo que pasara estaba orgulloso de lo que habíamos conseguido hasta ese momento".

"Hay que recordar que cortamos el desarrollo antes que cualquier otro equipo de la parrilla y entonces le pedí al equipo que, por favor, por cierto, acabara séptimo. Y hacer eso, hacerlo por una cuestión de puntos me dice a) que tomamos las decisiones correctas y b) que el equipo ha trabajado muy bien junto para estar donde estamos".

"No podemos ignorar el hecho de que AlphaTauri lideraba la carrera con la estrategia que eligieron, y eran rápidos. Así que terminar por delante de ellos es un momento de orgullo para mí".

