¡Williams recupera su decoración de 1981 en el Madring!

El Madring será inaugurado este fin de semana, pero no es la primera vez que la Fórmula 1 se presentará en la región madrileña, ya que Jarama acogió el campeonato hasta 1981. Para la ocasión, Williams ha decidido recuperar la decoración del FW07C, su monoplaza inscrito aquel año, durante su última visita a Madrid.

En 1981, Williams era la escudería campeona vigente, al igual que Alan Jones, que formaba equipo con Carlos Reutemann. El monoplaza inglés era entonces blanco, con franjas en verde y azul en la parte trasera. Estos colores vuelven este fin de semana, en los monoplazas de Alexander Albon y de Carlos Sainz, que correrá en casa.

"Nuestra misión, que consiste en volver a la cabeza de la parrilla de salida, se apoya en todo lo que hemos logrado en el pasado, se inspira en ello y aprende sus lecciones", declaró James Vowles, el jefe del equipo Williams. "El coche es magnífico, y estoy deseando verlo dar vueltas en Madrid."

La decoración fue desvelada en la Fan Zone creada por Williams este fin de semana, en la Plaza de Callao en el corazón de Madrid, en presencia de Carlos Sainz, que por su parte tendrá un casco especial, que recupera los colores utilizados por su padre en el WRC.

Esta decoración especial es la segunda del año para Williams, después de cambios muy discretos en el monoplaza en el GP de Gran Bretaña.

La decoración especial de Williams para el GP de España. Photo by: Williams

Silverstone fue la ocasión de ver otra decoración retro, ya que McLaren aprovechó su carrera de casa para recuperar los colores de sus inicios en la Fórmula 1, en 1966, haciendo rodar un monoplaza blanco, con un poco de verde.