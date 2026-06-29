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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Williams tendrá una decoración especial en Silverstone

Ante su público, Williams lucirá los colores de Gran Bretaña para el fin de semana de la F1 en Silverstone.

Basile Davoine
Publicado:
Williams F1 Team British GP livery

La escudería británica Williams presentó una (tímida) decoración especial con los colores de la bandera británica para el Gran Premio de Gran Bretaña, su prueba de casa el próximo fin de semana.

El Williams FW48 lucirá colores modificados en la parte delantera, especialmente a lo largo de todo el morro, mientras que todos los miembros de la escudería, así como los pilotos Alexander Albon y Carlos Sainz, llevarán indumentarias inéditas a juego con esta decoración.

La escudería inglesa recuerda que Silverstone ocupa un lugar especial en su historia. Fue en este circuito donde Williams logró su primera victoria en 1979, con Clay Regazzoni al volante del FW07, y luego la número 100 con Jacques Villeneuve en 1997. En total, la escudería ha triunfado ocho veces en Silverstone, tres de ellas con Nigel Mansell.

La livrée spéciale de Williams pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 à Silverstone.

La livrée spéciale de Williams pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 à Silverstone.

Photo de: Williams

La decoración especial se enmarca en un programa de actividades desplegado a lo largo de la semana del Gran Premio. Williams irá en particular al encuentro del público y de sus aficionados en las ciudades de Cardiff, Manchester, Edimburgo y Londres.

"Estamos orgullosos de lucir con fuerza los colores del Gran Premio de Gran Bretaña esta semana", celebra el director de la escudería James Vowles."Desde nuestra primera victoria hasta la centésima, Silverstone ha sido escenario de algunos de los momentos más destacados de Williams F1 Team, y nada en el calendario de la Fórmula 1 iguala el ambiente que genera el público local."

"Ya sea que estén en las gradas, en la Fan Zone o frente a su pantalla, realmente sentimos la energía de los aficionados y la llevaremos con nosotros durante todo el fin de semana."

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