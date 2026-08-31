Williams es señalado por "prometer demasiado y cumplir muy poco" en la F1 2026

El comentarista de Fórmula 1 Will Buxton ha criticado a Williams por "prometer demasiado y cumplir muy poco" en 2026, admitiendo que sigue sorprendido por la decisión de Carlos Sainz de fichar por la escudería de Grove en lugar de Audi.

A pesar de sus audaces resultados a lo largo de 2025, Williams ha tenido dificultades en la temporada 2026. Llegó a los test de pretemporada en Bahréin con desventaja, tras haberse perdido los test privados en Barcelona. Desde entonces ha luchado contra importantes problemas con su coche con sobrepeso.

Después de 12 rondas, Williams ocupa actualmente el noveno puesto en la clasificación de constructores con 11 puntos. Sainz y Alex Albon están 16º y 17º en el campeonato de pilotos con seis y cinco puntos, respectivamente. Y para colmo, los dos compañeros de equipo chocaron durante el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, lo que obligó a Albon a retirarse y dejó a Sainz con una penalización de 10 segundos.

Durante un episodio del podcast Up To Speed, Buxton habló sobre las diferencias entre Williams y Audi, que llegó a la parrilla como equipo oficial en 2026 tras hacerse cargo de Sauber. Sainz había estado en conversaciones con Audi cuando perdió su asiento en Ferrari ante Lewis Hamilton, pero finalmente fichó por Williams para la temporada 2025.

Carlos Sainz Jr., Williams Photo by: Eric Le Galliot

"Hay una diferencia interesante de mentalidad y filosofía entre Williams y Audi. Cuando miras los dos lugares en los que Carlos podría haber acabado, podrías haber esperado que Audi apareciera con gran fanfarria, y sin embargo siento que han sido bastante discretos y que, en cierto modo, han prometido menos y cumplido más," explicó Buxton.

"Mientras que Williams sigue haciendo grandes declaraciones de: 'Vamos a dar estos pasos adelante; queremos estar luchando por X, Y y Z, y este va a ser un gran año para nosotros', y luego decepciona. Así que prometen demasiado y cumplen muy poco.

"Me pareció interesante cuando Carlos fichó por Williams, y tenía esa opción de ir a Audi. Me pareció realmente interesante que rechazara un asiento de fábrica por el sueño que es Williams, y obviamente James Vowles le vendió un sueño brillante."