Wolff: El accidente de Melbourne demuestra que Antonelli está aprendiendo por las malas

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirma que Kimi Antonelli está "aprendiendo la Fórmula 1 por las malas", tras el grave accidente del joven piloto en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia.

Antonelli se salió de la pista al final de la última sesión de entrenamientos en el circuito Albert Park de Melbourne, perdiendo el control en el bordillo de la curva 2 y destrozando tanto la parte delantera como la trasera de su W17.

Sus mecánicos lograron reparar su Silver Arrow en solo dos horas antes de la sesión de clasificación, y Antonelli los elogió como "héroes". A continuación, se clasificó en segunda posición y corrió hasta alcanzar ese puesto, aunque no fue tan sencillo como parece.

Antonelli careció de energía al inicio y cayó a la séptima posición, por lo que tuvo que adelantar a Lando Norris, Arvid Lindblad (dos veces) e Isack Hadjar para remontar hasta la cuarta posición; Ferrari no entró en boxes bajo el coche de seguridad virtual, lo que permitió al piloto de segundo año ascender cómodamente al segundo puesto cuando la Scuderia finalmente llamó a sus coches.

"Está aprendiendo literalmente por las malas, lo que le hace más fuerte", comentó Wolff después de la carrera. "Estuvo muy, muy fuerte el viernes y su ritmo el sábado estaba ahí. Pero entonces ocurrió el accidente, y eso puede pasar.

"Y creo que es un milagro que los mecánicos pudieran volver a poner el coche en pista para la clasificación. Y se puede ver que es un coche con una base muy sólida y que no había ningún ajuste en él. Fue capaz de clasificarse muy bien y luego ejecutar en la carrera.

"Ambos coches han sufrido daños en cierta medida en la batería. Eso también contribuyó al rendimiento inicial.

"Y al final, es un muy buen segundo puesto. Fue muy rápido al final. Tenía el ritmo y se puede esperar más. Él esperará más de sí mismo y nosotros esperaremos más rendimiento del coche y que se eliminen esos problemas. Y luego que los dos compitan entre sí de forma justa, con suerte con algunos de los otros coches".

Sorprendentemente, Antonelli terminó a solo tres segundos de su compañero de equipo George Russell, ganador de la carrera.

Cuando se le preguntó en la rueda de prensa posterior a la carrera si siempre había confiado en poder remontar hasta la cabeza, el italiano de 19 años respondió: "Bueno, para ser sincero, no lo sabía, pero obviamente el ritmo del coche era muy bueno y el ritmo también era bueno. Me sentí muy, muy bien en la primera tanda. Luego, con los neumáticos duros, empecé a tener problemas muy pronto y lo pasé un poco mal, pero al final recuperé el ritmo".

"Pero, por supuesto, la salida cambió las reglas del juego. Obviamente, fue muy estresante porque no tenía potencia al salir de la última curva, por lo que el coche no respondía a ninguna acción y fue muy estresante, y luego la salida fue mala, muy mala, y perdí muchas posiciones y me vi obligado a perseguir".

Pero el coche era muy potente. Al final fue muy divertido y, sí, el equipo hizo un trabajo increíble, porque creo que el resultado de hoy se debe también, sobre todo, al increíble trabajo que hicieron ayer los mecánicos después de la FP3. Así que sí, sin duda fue un buen final de fin de semana y ahora nos centraremos en China".

Información adicional de Ronald Vording