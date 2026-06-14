Wolff considera que la victoria de Hamilton en Barcelona tuvo ayuda de Kim Kardashian

Pocas personas en Formula 1 conocen a Lewis Hamilton mejor que Toto Wolff. La pareja disfrutó de una de las asociaciones más exitosas en la historia de este deporte, ganando juntos seis campeonatos de pilotos durante un período de más de una década en Mercedes.

El paso de Hamilton a Ferrari antes de la temporada 2025 no logró ofrecer un éxito inmediato, con el siete veces campeón del mundo soportando una difícil campaña de debut con la Scuderia en la que no consiguió ni un solo podio. Pero el panorama se ha visto muy diferente en 2026.

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La victoria en Barcelona llegó después de segundos puestos en Mónaco y Canadá, mientras que Hamilton también subió al podio en China a principios de la temporada.

Hamilton venció a su antiguo equipo Mercedes el domingo. Saliendo junto a George Russell en la primera fila, apostó por una agresiva estrategia de tres paradas y parecía capaz de luchar por la victoria incluso antes de que un coche de seguridad virtual interviniera al final de la carrera.

Cuando se activó el VSC, Hamilton pudo hacer su última parada en boxes y salió por delante de los dos pilotos de Mercedes antes de alejarse para asegurar la primera victoria de Ferrari de la temporada.

También marcó la primera carrera en 2026 no ganada por un piloto de Mercedes, con Russell victorioso en Australia y Kimi Antonelli habiendo ganado todos los demás grandes premios antes de Barcelona.

Hablando después de la carrera, Wolff estuvo entre los primeros en felicitar a su antiguo piloto.

"Antes que nada, felicidades a Lewis", dijo. "Ha trabajado muy duro y ha pasado por tantos momentos difíciles, particularmente el año pasado, que de todo corazón me alegro por él de que haya ganado.

"Siempre he dicho que, si no son nuestros dos [pilotos] quienes ganan, entonces debería ser Lewis. Y hoy lo mereció.

"Por supuesto, se puede decir que un VSC quizá llegó en el momento adecuado, pero así son las cosas. También me alegro por Fred [Vasseur, jefe del equipo Ferrari]. Pasamos un momento difícil con mi amigo, aunque a veces me moleste, o aunque a veces nos molestemos mutuamente.

"Pero la presión de dirigir Ferrari es enorme, y por eso estoy feliz y aliviado por él. Y es algo que está... cerca de mi corazón."

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Preguntado sobre qué cree que hay detrás del resurgimiento de Hamilton, Wolff señaló tanto las características de la nueva generación de coches de Formula 1 como la situación del piloto fuera del circuito.

"Trabajo duro y creo que este es un coche que quizá es diferente de los coches de la era anterior con el rebote, con la rigidez, quizá no fácil de sentir", dijo Wolff.

"Y esto es volver a una conducción más convencional en términos de, diría yo, al menos aerodinámica y dinámica del vehículo. Obviamente, la gestión del motor es completamente diferente, pero se puede ver que está pilotando con fuerza.

"La dinámica en el equipo parece ser buena entre él y su ingeniero de carrera. Lo vi en el podio en la tele. Quiero decir, ya sabes, esa cara me muestra que está muy feliz.

"¡Quizá la novia ayuda! A mí me ayudó tener una pareja con la que, ya sabes, tienes una vida familiar estable y ellos parecen llevarse realmente bien.

"Creo que son todos esos factores juntos desde la perspectiva emocional, personal y profesional.

"Si estás en un buen momento, ganas."

El abandono de Antonelli cuando faltaban cinco vueltas en Barcelona también tuvo implicaciones en el campeonato. La victoria de Hamilton redujo su desventaja frente al italiano a 41 puntos, mientras que el segundo puesto de Russell deja al piloto de Mercedes a nueve puntos de Hamilton en la clasificación.

Fotos del GP de Barcelona-Catalunya - Domingo