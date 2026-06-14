La primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari no surge de la nada

En su 31.º gran premio con Ferrari, Lewis Hamilton finalmente ha llevado a la Scuderia al escalón más alto del podio, su primera victoria en dos años naturales.

No se puede decir que no se veía venir. Rodeándose de un equipo de ingeniería y contando con un SF-26 en cuyo desarrollo tuvo una participación importante, Hamilton ha sido una persona totalmente distinta este año, exorcizando sus demonios este invierno tras una difícil campaña de 2025 que lo llevó al límite.

Mercedes había sido dominante hasta este punto de la temporada, pero con un Ferrari mejorado en España, Hamilton y su lado del garaje apostaron por una agresiva estrategia de tres paradas en la batalla de neumáticos de Barcelona, por la que el siete veces campeón del mundo fue recompensado al aprovechar un coche de seguridad virtual. Esa pequeña ayuda de su viejo amigo Fernando Alonso no resta mérito a un fin de semana de carrera que Ferrari ejecutó a la perfección. Hamilton finalmente ha encajado con su nuevo equipo, y el resultado iba a llegar tarde o temprano. Resulta que llegó a la primera oportunidad.

- Fil Cleeren

Antonelli tampoco es inmune a la mala suerte

La temporada, que había transcurrido con tanta fluidez para Kimi Antonelli, se vio golpeada por la mala suerte por primera vez, ya que abandonó cuando quedaban solo unas pocas vueltas después de ejecutar un movimiento convincente sobre George Russell.

Ese adelantamiento fue otro recordatorio de que no es simplemente la mala fortuna de Russell lo que ha permitido a Antonelli construir una ventaja tan contundente en el campeonato. Una y otra vez, Kimi ha demostrado que puede ser más rápido que su compañero de equipo con más experiencia o, como mínimo, igualarlo en igualdad de condiciones.

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Ahora, esa ventaja en el campeonato se ha recortado repentinamente en 25 puntos. Y cada vez parece más que, si Antonelli va a afrontar un desafío por el título este año, puede que no venga de Russell, sino de alguien más.

- Oleg Karpov

Leclerc afronta un nuevo desafío en Ferrari mientras Hamilton da un paso al frente

Charles Leclerc ha sido durante mucho tiempo el príncipe heredero de Ferrari, y ese estatus se reforzó antes del Gran Premio de Mónaco con un nuevo contrato multianual. Esta temporada, sin embargo, el monegasco se encuentra en una situación que no había experimentado en los últimos meses, o incluso años.

Por supuesto, Leclerc ya ha tenido que luchar contra compañeros de equipo como Sebastian Vettel y Carlos Sainz, pero el año pasado superó con comodidad a Hamilton pese a toda la expectación en torno al paso del británico de Mercedes. En 2026, sin embargo, la historia es completamente diferente.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hamilton ha ganado impulso en la Scuderia, y eso también mete presión indirectamente a Leclerc, si quiere consolidarse como el líder del equipo Ferrari a largo plazo. Los dos últimos fines de semana de carrera no han sido buenos en ese sentido. Aunque su accidente en Mónaco todavía podía atribuirse a problemas de frenos, Leclerc admitió en la zona mixta el sábado que estaba avergonzado por su accidente en la Q3 en Barcelona.

Leclerc todavía posee la velocidad pura y el potencial para lograr un gran éxito con Ferrari, pero en este momento está buscando respuestas con el coche de 2026, los frenos y, durante los dos últimos fines de semana, también consigo mismo. Nada ha cambiado respecto al talento o la velocidad pura de Leclerc — ambos siguen siendo evidentes —, pero con el progreso de Hamilton, ahora tiene algo que demostrar.

- Ronald Vording

McLaren todavía tiene trabajo por hacer para volver a la lucha

McLaren pareció haber dado un paso adelante al inicio del fin de semana tras un par de resultados frustrantes en Canadá y Mónaco, con Lando Norris encabezando la tabla de tiempos el viernes.

Andrea Stella se mostró satisfecho de ver que el tan comentado alerón delantero introducido en Mónaco por fin empezaba a ofrecer las mejoras esperadas después de que el equipo hiciera una modificación en la placa terminal. Sin embargo, no fue suficiente para poner a McLaren al mismo nivel que Mercedes y Ferrari en Barcelona.

Norris solo pudo lograr el cuarto lugar en la clasificación y habría terminado en esa misma posición de no ser por el abandono de Antonelli. Oscar Piastri tuvo un fin de semana aún más difícil. El australiano salió séptimo, terminó séptimo y nunca pareció realmente competitivo durante la carrera del domingo.

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Como mínimo, McLaren vio a sus dos coches alcanzar la bandera a cuadros, algo que no había estado garantizado en las carreras recientes. Aun así, eso es un consuelo escaso para un equipo que ha ganado los campeonatos más recientes.

- Federico Faturos

Los equipos descifran las particularidades de la F1 2026

Esa fue quizá lo más cerca de una carrera "normal" de Fórmula 1 que hemos visto esta temporada, con casi ninguna de las primeras tendencias de 2026 en evidencia. Poco a poco, los equipos están descubriendo cómo optimizar las salidas, y ya no parece que Ferrari tenga ninguna ventaja particular en ese aspecto. En las primeras carreras, casi parecía predestinado que un coche rojo lideraría hacia la curva 1, dada la forma en que la Scuderia gestionaba las salidas en relación con sus rivales. Pero ese ya no es el caso, y en Barcelona ni siquiera los neumáticos más blandos ayudaron a Lewis Hamilton a superar a George Russell en la arrancada hacia la primera curva.

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Quizá Barcelona simplemente no sea el circuito adecuado para ello, pero las carreras en yo-yo tampoco llegaron a materializarse. Hubo adelantamientos, pero ninguna de las batallas de ida y vuelta que se convirtieron en un sello distintivo de las primeras carreras de la temporada.

Si eso es algo bueno o malo es algo que cada uno puede decidir por sí mismo.

- Oleg Karpov