Wolff no olvida Abu Dhabi 2021: perdí mi amor por el deporte

Cargar reproductor de audio

Han pasado 13 meses desde el Gran Premio de Abu Dabi 2021, el clímax del titánico duelo entre Lewis Hamilton y Max Verstappen por el título mundial de la Fórmula 1 de ese año y al final del cual el director de carrera Michael Masi aplicó incorrectamente dos reglas del coche de seguridad. Esto permitió a Verstappen coronarse cuando la corona parecía destinada a su rival dominador del día.

Las ramificaciones de las decisiones de Masi, tomadas en muy poco tiempo, fueron inmensas: el australiano fue destituido de su cargo y sufrió la ira de algunos fanáticos al recibir amenazas de muerte, al igual que el entonces piloto de Williams Nicholas Latifi, cuyo accidente fue el motivo de la neutralización. La FIA se ha reorganizado un poco, y mientras tanto algunos en Mercedes han permanecido en silencio, especialmente Hamilton al ser cuestionado sobre el tema.

Pero otros, como Toto Wolff, aún no olvidan aquel día. "Después de Abu Dhabi fue duro", dijo el director del equipo, Toto Wolff, a The Times.

"Siempre me ha gustado el principio de que el cronómetro no miente. El equipo que gana es el que merece ser campeón. Pero esto era diferente. Al final de la carrera, alguien tomó decisiones que no se ajustaban a ninguna parte del reglamento y fueron tan drásticas que condujeron a un desenlace increíble. En ese momento perdí mi amor por este deporte. Se rompió el principio de equidad".

Podio: ganador y campeón del mundo Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"La FIA despidió al tipo porque fue un error humano. Pero eso ya es pasado. Sigo pensando mucho en ello, pero no con rabia: la forma en que ocurrió es simplemente incomprensible".

Una victoria de Hamilton le habría dado su octavo título mundial, superando el récord del legendario Michael Schumacher. "Llevamos muchos años juntos y hablamos siempre que podíamos hacerlo", añadió Wolff. "Pero fue un momento increíblemente difícil, porque lo había dado todo y estaba a punto de conseguir un gran logro. Una de las cosas más difíciles en el deporte es enfrentarse a la decepción. Ahí es donde el equipo desempeña un papel crucial".

“Hamilton tenía ganas de revancha en 2022, pero el Mercedes W13 no le permitió luchar en cabeza. No nos descartes", advierte Wolff.