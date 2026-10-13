Wolff revela el problema que limitó la remontada de Russell en la carrera de Singapur

Remontar del puesto 19 al noveno en un circuito urbano parece una buena actuación para un domingo, y para George Russell lo fue. Sin embargo, se quedó por debajo de las expectativas de Mercedes, y Toto Wolff ha explicado ahora los motivos.

El argumento de Wolff es que el circuito de Marina Bay penaliza a cualquiera que se acerque al coche que le precede.

"Creo que aquí es muy difícil adelantar. En cuanto alcanzas al coche de delante, te encuentras con una estela y tanto aire sucio que pierdes carga aerodinámica; creo que, en ese momento, él era probablemente un segundo y medio más rápido que los pilotos que tenía delante, pero no se puede adelantar.

"Así que nuestro mejor escenario posible era la séptima posición. Si todo hubiera ido sobre ruedas... bueno, creo que debemos estar satisfechos con el noveno puesto. Fue una carrera para minimizar daños, dado que él salía desde atrás; aun así, creo que hizo una gran carrera".

También señaló, con cierto humor seco, que la remontada a través de la parrilla "les dio buena cobertura televisiva, ¿no?".

Russell, al comentar su actuación, declaró: "En el primer stint progresé bien. En el segundo, Nico [Hulkenberg] defendió muy bien su posición. Fue bastante complicado, pero sí, no hay mucho más que decir".

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Podría haberse visto beneficiado por una parada en boxes durante el periodo de coche de seguridad virtual (VSC); sin embargo, tuvo más mala suerte, ya que el VSC terminó justo cuando él llegaba a la entrada de boxes.

"Sí, quiero decir que 10 segundos más... cinco, 10 o 20 segundos más habrían cambiado el panorama, pero no voy a quitarle el sueño a eso", afirmó. "Creo que lo principal para nosotros como equipo es intentar entender cómo vamos a ganar rendimiento, porque el rendimiento de Red Bull ha sido impresionante en las últimas tres semanas, en tres circuitos muy diferentes".

Cómo acabó Russell en la parte trasera de la parrilla

Russell afrontó la jornada del domingo con una penalización de 60 posiciones en la parrilla, consecuencia de un fallo en la unidad de potencia que le obligó a abandonar el Gran Premio de Baréin (celebrado en Malasia). La sustitución de múltiples componentes de la unidad de potencia, así como del sistema de almacenamiento de energía y la unidad de control electrónico, derivó en la enorme penalización que lastró al piloto británico.

Fernando Alonso, Lance Stroll e Isack Hadjar salieron desde el *pit lane*, lo que situó a Russell en la 19.ª posición de la parrilla de salida.