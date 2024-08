Wolff se sincera sobre la relación con los Verstappen y un arrepentimiento de 2021

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha dado una visión de su relación con el campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, después de revelar que no consiguió firmar al neerlandés.

Wolff explicó antes del Gran Premio de Países Bajos que había seguido manteniendo reuniones con el padre de Verstappen, Jos, y con su mánager, Raymond Vermeulen, durante el verano con la esperanza de firmarlo para que se convirtiera en el sustituto de Lewis Hamilton en las Flechas Plateadas.

Su persecución a Verstappen podría nacer de su frustración por no haberle ofrecido un puesto en Mercedes en 2014, cuando el equipo acababa de iniciar su racha dominante en la F1. Wolff optó por mantener a Nico Rosberg y Hamilton, y el primero abandonó el equipo dos años después tras haber ganado el título.

Sin embargo, la amistad entre Verstappen y Wolff no ha sido del todo fácil, sobre todo en 2021, cuando Verstappen se llevó el título contra Hamilton en circunstancias controvertidas en la carrera final de Abu Dhabi.

Pero hubo otro punto álgido en la relación después del Gran Premio de Gran Bretaña de esa temporada en Silverstone, donde Hamilton y Verstappen chocaron en la primera vuelta, dejando al neerlandés en el hospital mientras el británico se llevaba la bandera a cuadros.

"Me he llevado bien con Jos toda la vida, quizá porque somos un poco parecidos. Creo que tuvimos una muy buena relación desde que Max empezó a estar en el radar, corriendo monoplazas", dijo Wolff.

"Probablemente nuestra reunión en mi sala de estar en Viena (antes de que Verstappen aceptara unirse al equipo hermano de Red Bull, Toro Rosso -ahora RB- en 2015) fue la primera gran reunión de Fórmula 1 que hicieron y siempre tuvimos el entendimiento de cómo deberían funcionar las cosas para ellos y para nosotros".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes-AMG. Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images

"Creo que el respeto mutuo siempre se mantuvo. Donde tuvimos un momento fue después de Silverstone".

"Esa temporada nos pasó factura a todos. Fue muy intensa. Cada uno de nosotros sentía que las cosas no iban bien".

"Donde realmente salió mal es que cometí un error después de Silverstone, no llamé a Jos el mismo día, lo que debería haber hecho pero no lo llamé porque estábamos muy enfadados por toda la situación, también porque me dijeron en el pitlane que Max estaba bien y que no había nada (ninguna lesión)".

"En cierto modo, me basé en esa información en lugar de tomar el teléfono y llamar a Jos como habría hecho todos los años anteriores y decirle '¿Max está bien?' porque tengo un hijo que hace karting, sé cómo te sientes como padre y eso no es algo que tuviera en mente".

"Así que durante, yo diría que durante un año, y luego, obviamente, el desastre en Abu Dhabi - y las carreras previas a Arabia Saudita, no estábamos en un buen lugar, pero estábamos más o menos en la misma longitud de onda en el año después, por lo que volvió a una buena posición y es hoy, durante el último par de años, tan bueno como lo fue al principio".

Wolff estaba hablando con los medios neerlandeses en Zandvoort, por lo que si bien su amistad era un tema natural para golpear, tal vez su tenacidad y su negativa a renunciar a la esperanza de firmar a Verstappen fue un poco inesperado.

En el GP de Austria, Verstappen descartó categóricamente dejar Red Bull para la próxima temporada, pero Wolff no estaba convencido y buscó sacar provecho de la falta de armonía dentro de sus rivales que rodean a su homólogo Christian Horner.

Toto Wolff, director de equipo y consejero delegado de Mercedes-AMG, Christian Horner, director de equipo de Red Bull Racing. Foto de: Red Bull Content Pool

Los últimos comentarios de Wolff sin duda levantarán polvareda en Red Bull, y tal vez ese sea también el objetivo: tratar de desestabilizar a sus rivales mientras Mercedes se abre paso de nuevo en la punta de lanza y lucha por victorias.

"Creo que la rivalidad durante todos estos años, desde 2017 en adelante, siempre fue sana", declaró Wolff. "Esto es como el rugby. Le das un puñetazo en la nariz al otro en el campo, pero luego eres capaz de ir al pub y así es como siempre mantenemos las relaciones".

"Así que no estoy preocupado por ellos. Somos competidores. Intentamos ganarnos unos a otros. A veces será difícil, pero no pasa nada. Creo que en 2021 no fue el tipo de competencia que querrías tener".