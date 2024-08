Exclusivo: Colapinto tendrá pruebas de F1 privadas con Williams en 2025

Franco Colapinto sigue firme en el esquema de la escudería Williams de Fórmula 1, a pesar que el equipo firmó recientemente a Carlos Sainz para acompañar a Alex Albon en la próxima temporada de la máxima categoría.

El piloto argentino tuvo su estreno este año en un fin de semana de Gran Premio al tomar parte de la primera práctica en Silverstone en julio pasado, donde cumplió una destacada actuación conduciendo el Williams FW46 de Logan Sargeant.

Si bien no se descarta que Colapinto vuelva a tomar parte de una FP1 esta misma temporada, el equipo tiene claros planes para continuar su desarrollo durante el año que viene, cuando Williams contará con un equipo interno destinado a realizar pruebas privadas con coches antiguos.

La F1 no permite a los equipos realizar pruebas libremente con los monoplazas actuales, pero las escuderías sí pueden organizar ensayos privados con coches que tengan al menos dos años de antigüedad.

Esto era algo que Williams no había podido hacer hasta ahora, a diferencia de equipos grandes como Mercedes, que está aprovechando este apartado reglamentario para preparar a Andrea Kimi Antonelli para la temporada que viene.

Sven Smeets, director deportivo de Williams, reveló a Motorsport.com en una entrevista exclusiva que la situación del equipo cambiará en 2025 y que planea darle varios días de pruebas a Colapinto.

"Estoy muy contento de que tengamos un equipo de pruebas (el año que viene). Así podrá conducir un coche de F1 sin presión. Así son las pruebas de TPC (Testing of Previous Car, en inglés)", dijo Smeets al ser preguntado por la situación de Colapinto en Williams.

"Se está hablando mucho de eso en estos momentos. Pero es algo fantástico para los chicos jóvenes. Porque saben lo importante que es. No podemos ofrecer muchos momentos en un coche de F1 en este momento y hay cosas que hay que aprender que preferirías no hacer en una FP1 o un martes después de Abu Dhabi, cuando la mayoría de la gente en realidad quiere irse a casa, pero es su único día en el que realmente pueden conducir. Así que estoy muy contento de que el año que viene tengamos nuestro propio equipo TPC. Y luego, por supuesto, haremos con él (por Colapinto) unas cuantas veces lo que Mercedes está haciendo ahora con (Kimi) Antonelli, para que pueda prepararse mejor", agregó.

En la misma entrevista, Motorsport.com le preguntó al director deportivo de Williams por la reciente declaración de Colapinto, quien aseguró que era "el segundo atrás de Sainz" en los planes del equipo para 2025.

"No lo sé. Es muy amable por parte de Franco decir algo así. ¡Quizás debería haberme preguntado a mí primero!", dijo entre risas. "No, creo que habría sido demasiado pronto. Pero Franco está haciendo un gran trabajo este año".

A continuación, Smeets destacó el trabajo que realizó Colapinto en la FP1 del Gran Premio de Gran Bretaña, a la vez que señaló que Williams imagina otra temporada de Fórmula 2 para el argentino en 2025.

"Silverstone fue muy bueno porque no le habíamos avisado con semanas de antelación (que conduciría el coche de William allí). Así que tuvo una semana para prepararse e hizo un trabajo fantástico. Y lo está haciendo muy bien como novato en la F2. Así que vamos a ver qué hacemos con él el año que viene. Pero creo que será otro año de F2, por nuestra parte (esa sería la opción preferida) de todos modos", comentó.

Al volver sobre las palabras de Colapinto, Smeets vio con buenos ojos que el piloto de 21 años se sienta listo para dar el salto a la Fórmula 1.

"Tenemos muy buena relación con Franco. Me alegro que me lo digas (risas). No, sabía que él también se veía como candidato. Y con razón, porque está haciendo un trabajo muy bueno. Y en algún momento creo que todo piloto se siente preparado para dar ese paso. Pero hemos visto un año con muchas pruebas (en coches antiguos) y Fórmula 2… Mira a Doohan (recientemente confirmado por Alpine para 2025). También está probando mucho en este momento con un coche Alpine F1. Eso definitivamente le va a hacer bien. Y luego ya veremos a finales del año que viene dónde acabamos (con Colapinto)".